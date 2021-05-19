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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mobile من الموقع الرسمي في خطوات بسيطة في المقال التالي
تعتبر لعبة ببجي من أقوى الألعاب الإلكترونيه التي حازت على اهتمام الكثير من الشباب في مختلف البلدان حول العالم، لذا يبحث الكثير من الشباب عن عن الطرق الآمنة التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل بكل سهولة دون الوقوع في الخطر عند الشحن من مواقع غير رسمية وتعرض الحساب للسرقة أو لخسارة أموال شحن الشدات لذا سنعرض لكم الموقع الرسمي الذي يمكن من خلاله شحن شدات ببجي بطريقة آمنة.
خطوات شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile
يمكن شحن شدات ببجي موبايلعن طريق موقع midasbuy وهو موقع رسمي يمكن الشحن من خلاله وليس مجاني كما يدعي البعض، حيث أنه شحن الشدات لايمكن إلا من خلال مواقع رسمية وبمقابل مدفوع ويمكن الشحن من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع موقع midasbuy
- إنشاء حساب على الموقع
- اختيار الدولة التي منها مالك الحساب
- إدخال معرف اللاعب الخاص بك ID
- اختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها
- اختيار وسيلة الدفع
- سيتم إرسال رمز تأكيد إلى هاتفك في رسالة قصيرة
- تأكيد رمز التحقيق المرسل على الهاتف
- الدفع وتأكيد عملية الشحن
- وأخيرًا التأكد من وجود الشدات في الحساب
تأمين الحساب عد شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile
بعد إتمام عملية شحن شدات ببجي موبايل يجب تأمين حساب اللاعب وذلك بعدم حفظ بيانات الدفع على موقع الشحن حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى بدون علم المالك، كما يجب إتباع الخطوات التالية:
- اختيار كلمة مرور قوية
- مزامنة الحساب مع رقم الهاتف لتأكيد وصول رسالة قصيرة في كل عملية شحن
- حذف بيانات بطاقة الإئتمان من موقع الشحن بعد الانتهاء من عملية شراء شدات ببجي موبايل.
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