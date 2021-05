أفضل العاب اون لاين للايفون

إذا كنت من الأشخاص الذين يمتلكون وقت كبير من الفراغ سواء طوال الأسبوع أو في نهاية الأسبوع، وتشعر بالملل قليلاً، لذلك نقدم لك قائمة بأفضل المواقع التى تقدم الأون لاين وهو arabiconlinecasinos.com يمكنك الاستخدام من خلال الكمبيوتر او الايفون كما يمكنك ممارستها ومشاركتها مع الأصدقاء وجميعها ألعاب ممتعة وسهلة وبسيطة في اللعب.

حيث تم تصميم مجموعة من الألعاب الأون لاين للايفون للأشخاص الذين يحتارون في كيفية أوقات فراغهم لقضاء وقت أفضل مع الأصدقاء، حيث تسمح هذه الألعاب بالمحادثات الصوتية و المحادثات النصية والتنافس فيما بينهم، حيث تختلف الألعاب في كافة المهام التي تسند للاعب ومن أهم هذه الألعاب الأون لاين للأيفون ما يلي:

ألعاب أون لاين للايفون

1. لعبة Words With Friends

وتعبر لعبة Words With Friends من الألعاب الأونلاين الكلاسيكية حيث أنها تدور فكرتها على الألغاز حيث تتطلب من اللاعب تكوين كلمات من مربعات ملونة وتجميع النقاط الحاصل عليها، ولكل بلاط إلكتروني عدد معين من النقاط، ويجب على اللاعب وضع البلاط بشكل مناسب مع استراتيجية اللعبة وذلك للوصول إلى هدف اللعبة وهو التغلب على الاصدقاء، ومع الاستمرار في اللعب تفتح كافة التحديات وكافة الامتيازات بالإضافة إلى التمتع بخصائص اللعبة.

2. لعبة ماريو كارت Mario Kart Tour

لعبة Mario Kart الألعاب الأونلاين التي يمكن تشغيلها على هاتفك بكل سهولة، حيث تم إطلاق تطبيق جديد يسمى

Mario Kart Tour وهو تطبيق يمكن خلاله لعبها بكل بساطة، وهي من الألعاب التي حققت شهرة كبيرة وسط ألعاب الأون لاين للايفون، وتدور فكرتها حول اختيار اللاعب شخصية مفضلة له مثل شخصية Mario أو Peach، وبدء السباق في مسارات مختلفة يمكن التعرف عليها بسهولة، ويفضل لعبها مع أصدقائك واللاعبين الآخرين، للمنافسة على جمع العملات المعدنية المختلفة والفوز بالكأس.

3. لعبة مترو الانفاق سيرفرز Subway Surfers

تعتبر لعبة Subway Surfers من الالعاب الشيقة والممتعة للغاية، فهي من الألعاب المليئة بالمهام المختلفة والممتعة التي تسند إلى اللاعب ومن هذه المهام التسارع في مسارات مترو الأنفاق والعمل على تجميع العملات النقدية وتفادي الاصطدام بالقطارات القادمة، وعندما تشعر بأنك أتقنت اللعبة فعليك بمشاركة أصدقائك في اللعب لقضاء وقت ممتع لا مثيل له.

4. لعبة التوافه الكراك Trivia Crack

من افضل العاب اون لاين للايفون التي تتطلب معرفة الكثير عن الحقائق الغريبة حيث تعتبر لعبة Trivia Crack من الألعاب التي تعتمد على تدوير عجلة الاختيار لتظهر أمام اللاعب الفئة التي يلعبها، كما تتيح لطاقم وفريق اللاعب بالإجابة على أسئلة وتحتوي هذه العجلة على ست فئات مختلفة، والفائز يحصل على تيجان جميلة ولطيفة.

5. لعبة بوكيمون جو Pokémon GO

وتعتبر هذه اللعبة من أشهر ألعاب الأون لاين للايفون الجماعية حيث تضم لعبة Pokémon GO خريطة

ومن هنا يمكن للاعبين الضغط على بوكيمون جو للقبض عليهم، ويمكنهم من خلالها التنقل في القائمة الأساسية،

ونالت هذه اللعبة شهرة واسعة منذ لحظة إنطلاقها وحتى وقتنا هذا واعتبرت من أفضل الألعاب الأونلاين للأيفون حيث يزداد الإقبال عليها بشكل واضح، حيث يعتبرها المستخدمين جوهرة حقيقية من بين الألعاب الإلكترونية، وتدور فكرتها حول جمع كافة المخلوقات اللطيفة في منطقة اللاعب، كما يمكن مشاركة أصدقائك في اللعب بكل سهولة من خلال الانتقال إلى قسم "Friends" في التطبيقات للاستمرار في اللعب معهم وقضاء وقت أكثر من رائع.

6. معبر الحيوانات: مخيم الجيب Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp وهي من الألعاب الأونلاين المشهورة بأنها لعبة جماعية رائعة، فحين تلعبها سوف تتعرف على سبب الضجة التي تدور حول اللعبة، في تعتمد في لعبها على تصميم اللاعب على الشخصية المناسبة له ثم البدء في اللعب، كما تتيح لك اللعبة تصميم موقع للتخييم لتصبح بذلك صديق للحيوانات المحببة لديك، فهي لعبة تستحق التجربة فعليك بتحميلها.

7. لعبة أفضل الشياطين - مغامرة اللغز Best Fiends Puzzle Adventure

تعد من الالعاب الاونلاين المليئة بالمتعة و المغامرة فهي من ألعاب الألغاز المميزة بالألوان الزاهية، وتعتمد فكرتها على حل الألغاز المختلفة وتجميع الشخصيات، وكلما حل اللاعبين ألغاز أكثر كلما ربحوا مكافآت رائعة مع اللعب، كما يمكنك مشاركتها مع أصدقائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك.

8. لعبة بناء الملاهى RollerCoaster Tycoon Touch

وتعتبر من الألعاب الأون لاين للايفون المعروفة والمشهورة بين اللاعبين حيث تتيح هذه اللعبة لمستخدميها بناء مدينة ملاهي ضخمة خاصة بهم، وبناء منتزة كامل بالإضافة إلى قواطع مخصصة كل ذلك بأطراف الأصابع، حيث تستمتع بعد ذلك بجمع العملات المعدنية مع أصدقائك، وزيارة حدائقهم وجمع الهدايا منها ومتابعة ما يفعلونه.

9. لعبة فورت نايت Fortnite

وهي من أشهر العاب ايفون اون لاين فهي تعطي للاعب فرصة لإخراج مواهبه، وتعتبر لعبة Fortnite من الألعاب الممتعة التي يعتبرها اللاعبين مركز لهم؛ حيث أنها بالنسبة لمجموعات الأصدقاء الحلم الذي يتحقق وذلك من خلال التصاق بعضهم البعض.

10. حقائق سريعة أثناء التنقل Trivia On The Go

وهي اللعبة المعروفة في نيويورك باسم لعبة "الاحساس"حيث قالت كوزموبوليتان "ستكون أفضل دولار أنفقته"، وتعتبر من الألعاب الأونلاين الايفون الأكثر متعة ومرحاً ومن أشهر لاعبيها إلين دي جينيريس في عرض إلين، وهي بمثابة أفضل لعبة جماعية يمكن أن يتشاركها الأصدقاء.