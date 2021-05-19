- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 بتقنية HD و SD لمتابعة مباراة الهلال والأهلي في المقال التالي
تردد قناة السعودية الرياضية، تعد قناة السعودية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الدول العربية، حيث تمتلك القناة العديد من الحقوق الحصرية في مختلف البطولات، فهي تمتلك نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والدوري السعودي يعد من أقوى الدوريات العربية وأكثرها مشاهدة، لذلك يبحث الكثير من المتابعين للشأن الرياضي، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، أحدث تردد لقناة السعودية الرياضية، لمتابعة أقوى المباريات في الدوري السعودي وغيره من البطولات المحلية والعالمية، ومع كثرة تغيير وتعديل في ترددات القنوات، يزداد البحث في هذه الفترة أحدث تردد للقناة، لذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني نستعرض معكم التردد الجديد لقناة KSA Sports hd.
تردد قناة السعودية الرياضية
تمتلك قناة السعودية الرياضية أحدث الأجهزة الموجودة في العالم، لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، وتمتلك كذلك نخبة مميزة من المراسلين الرياضيين الذين يجوبون مختلف الملاعب الرياضية، لنقل الحدث لحظة حدوثة، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، وتقدم العديد من البرامج الرياضية المتميزة الذي يقدمه ألمع نجوم الإعلام الرياضي، كما أنها تمتلك استوديوهات على أعلى مستوى من التجهيزات وتستضيف ألمع النجوم.
تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports 1 HD
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12248
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة KSA Sports 1 HD على العرب سات
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12148
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تردد السعودية الرياضية بتقنية SD
يوجد العديد من أجهزة الاستقبال، لا تعمل بتقنية HD، لكنها تعمل بالتقنية القديمة SD، لذلك نستعرض معكم التردد الخاص بهذه التقنية.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12148
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12015
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
جدول ترتيب الدوري السعودي
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|27
|15
|7
|5
|3
|24:51
|27
|52
|2
|الشباب 0 - 0
|28
|14
|7
|7
|2
|41:55
|14
|49
|3
|التعاون
|28
|13
|8
|7
|2
|27:42
|15
|47
|4
|الاتحاد
|27
|12
|11
|4
|3
|27:40
|13
|47
|5
|النصر
|27
|12
|6
|9
|3
|36:48
|12
|42
|6
|الإتفاق 0 - 1
|28
|12
|5
|11
|2
|44:43
|-1
|41
|7
|الفتح
|28
|11
|5
|12
|2
|53:50
|-3
|38
|8
|الأهلي
|27
|11
|5
|11
|3
|48:41
|-7
|38
|9
|الفيصلي
|28
|9
|9
|10
|2
|39:39
|0
|36
|10
|الرائد
|27
|10
|5
|12
|3
|39:40
|1
|35
|11
|القادسية
|28
|8
|10
|10
|2
|43:40
|-3
|34
|12
|أبها
|27
|10
|4
|13
|3
|46:39
|-7
|34
|13
|الباطن 1 - 0
|28
|8
|9
|11
|2
|48:37
|-11
|33
|14
|الوحدة
|27
|9
|3
|15
|3
|55:38
|-17
|30
|15
|ضمك
|27
|7
|8
|12
|3
|47:38
|-9
|29
|16
|العين 0 - 0
|28
|5
|6
|17
|2
|54:30
|-24
|21
مباريات اليوم على قناة السعودية الرياضية
تجري اليوم في الدوري السعودي ثلاث مباريات، حيث يلتقي الشباب أمام العين، كما يلتقي الهلال ضد الأهلي، ويلتقي الباطن ضد الاتفاق.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 بتقنية HD و SD لمتابعة مباراة الهلال والأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.