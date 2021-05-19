نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار وظهر بديل واتساب تطبيق تيمز جاهز كمنافس قوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من بداية عام 2021 وبعد الإعلان عن شرط الموافقة على شروط الخصوصية بتطبيق واتساب الأشهر بين تطبيقات المراسلة، ونتج عن الأحداث الأخيرة ظهور العديد من التطبيقات للمنافسة في جذب الكثير من مستخدمي واتساب ورفضهم الموافقة على شروط الخصوصية وأخيراً وبعد 15 مايو، احتدم الصراع بين عمالقة التكنولوجيا لتقديم تطبيقات التراسل نظراً لتزايد عمليات البحث، لتطلق مايكروسوفت الإصدار الشخصي من تيمز المنافس القوي لواتساب، وأطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار الشخصي من مايكروسوفت تيمز، وبعد معاينة الخدمة منذ ما يقرب من عام، أصبحت المنصة متاحة الآن للاستخدام الشخصي المجاني بين الأصدقاء والعائلات عبر الأجهزة المحمولة (أندرويد و iOS) وسطح المكتب بالإضافة إلى الويب.

تطبيق تيمز بديل ومنافس قوي للواتساب:

ويتسائل البعض عن تطبيق تيمز وكيفية استخداماته ومميزاته وما يقدمه للمواطنين الراغبين في استخدامه كبديل ناجح عن واتساب، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم للمواطن كل ما يحتاج معرفته عن تطبيق “تيمز” وهل يصبح بديلا لـ”واتساب”؟ أم لا، وقد لا تكون منصة مايكروسوفت تيمز سابقاً الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن إذا كنت تبحث عن نظام اتصالات بديل لتطبيق واتساب بعد التغيير المثير للجدل في السياسة حول بيانات المستخدم، ولكنها أصبحت الآن بمثابة المنصة الشخصية المفضلة لديك للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، وذلك بعد أن صنعت اسماً لها بصفتها منصة تعاون في مكان العمل ولها العديد من المميزات والتي يبحث عنها المواطنون كبديل أفضل لواتساب.

مزايا تطبيق تيمز:

وتتطابق الخدمة الجديدة تقريبا مع مايكروسوفت تيمز التي تستخدمها الشركات، ومن أكثر المميزات لهذا التطبيق ما يلي:

يسمح التطبيق للأشخاص بالدردشة ومكالمات الفيديو ومشاركة التقاويم والمواقع والملفات بسهولة. تقديم مكالمات الفيديو المجانية على مدار الساعة للجميع، التي قدمتها في إصدار المعاينة في شهر نوفمبر. يمكنك مقابلة ما يصل إلى 300 شخص في مكالمات الفيديو التي يمكن أن تستمر لمدة 24 ساعة، ومع ذلك، فهذه ميزة مؤقتة لعصر الوباء الحالي واتخاذ الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا. يتيح التطبيق مدة للمكالمات الجماعية حيث يفرض حدود 60 دقيقة للمكالمات الجماعية لما يصل إلى 100 شخص بعد الوباء مع السماح بمكالمات فيديو مجانية على مدار 24 ساعة للتفاعلات بين شخصين ومن مميزات التطبيق إمكانية للتعبير عن نفسك من خلال الصور المتحركة والرسوم المتحركة للدردشة والرموز التعبيرية أثناء مكالمات الفيديو.

تطبيق تيمز يحتفظ بمكالمة الفيديو الجماعية:

وجاء تطبيق تيمز بميزة تجذب الشخص المستخدم وهي وفي حالة أن المتحدث فاتته مكالمة فيديو جماعية، فإن المنصة تقوم بحفظ المحادثة النصية التي تمت أثناء مكالمة الفيديو الجماعية، بالإضافة إلى إنها تسمح مايكروسوفت لمستخدمي المنصة بتمكين وضع Together الخاص بها – وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقسيم وجهك وكتفيك ووضعك مع أشخاص آخرين في مساحة افتراضية، ويمثل الإصدار الشخصي من المنصة جزء من جهد أوسع تقوم به مايكروسوفت للبقاء على صلة بالمستهلكين بعد سلسلة من عمليات الخروج من الخدمات المخصصة للمستهلك، ولا تتطلع الشركة إلى التنافس مع iMessage أو ماسنجر فيسبوك أو واتساب أو تطبيقات الدردشة الأخرى، ولكن من الواضح أن منصة Zoom في مرمى نظرها بعد صعودها الهائل أثناء الوباء.

كيفية تحميل تطبيق تيمز:

فإذا كنت من الراغبين لتحميل تطبيق تيمز كبديل أفضل ومنافس للواتساب وترغب في تجربة مايكروسوفت تيمز للاستخدام الشخصي، فيمكنك تنزيل تطبيقات iOS أو أندرويد أو سطح المكتب، أو التوجه إلى موقع Teams عبر الويب، واتباع الخطوات لتحميل التطبيق وتفعله على هاتفك وتستخدمه كتطبيق للتراسل وكبديل ناجح للواتساب.