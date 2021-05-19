نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديثات لعبة ببجي موبايل 2021 الموسم 19 الترحال PUBG MOBILE ومتطلبات التشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات ببجي موبايل شهرية ومتتابعة، حيث قامت لعبة ببجي موبايل بالتحديث الجديد بتاريخ 10 مايو 2021 تحت اسم (الترحال)، هيا ننطلق مع محبي لعبة PUBG MOBILE ونقدم لكم شرح اللعبة وما يتضمنه التحديث الجديد من متطلبات على هاتفك المحمول لكي تستطيع الاستفادة واللعب بكل طلاقة لتلك اللعبة التي نالت عمليات تثبيت بلغت أكثر من 100 مليون عملية، ومع لعبة من أجمل العاب الفيديو التي ضمن العاب القتال رويال باتل، نقدم لكم كذلك كيفية الحصول على شدات ببجي موبايل UC .

لعبة ببجي موبايل 2021 التحديث الجديد (الترحال)

من أجمل الألعاب القتالية في العصر الحالي ونالت شهر عالمية هي لعبة PUBG MOBILE التي صممت لأجهزة الجوال، والتي تعد من الألعاب متعددة اللاعبين، حيث تبدأ بمعارك كلاسيكية متضمنة 100 لاعب، أو وضع الحمولة، وتتكون الملحمة القتالية من فريقين كل فريق من 4 لاعبين، ويكون الفوز في نهاية المباراة للفريق الفائز الذي يستمر حتى النهاية، وتقدم لعبة ببجي المزايا التالية:

اللعبة مدعومة من Unreal Engine 4

اللعبة بها وحدة تحكم تُسهل عملية التنقل

اللعبة بها رسومات جرافيكية عالية الوضوح

تتضمن اللعبة خاصية الفيديو ودردشة صوتية ثلاثي الأبعاد

حركات الأسلحة والمقذوفات أكثر واقعية على الجوال

تشمل خرائط معارك هائلة

بها ساحات قتال ضخمة وتضم تضاريس مختلفة من حيث الطقس والوقت

كما هناك خرائط لمناطق مدن حضرية وأخرى لغابات

لعبة ببجي موبايل 2021 تحديث الترحال

لعبة PUBG MOBILE دائمة التحديثات التي قد تكون يومية وأيضاً شهرية، من أجمل ما ذكر هو اللعبة بصوت محمد هنيدي، وتقديم أوضاع ومزيا جديدة في اللعبة، وفي سبيل استمرار اللاعب لابد أن يكون لديه الأدوات والمعدات التي يحتاج إليها، وهذه تستطيع الحصول عليها من البحث فيما تجده بالجزيرة، وكذلك عن طريق شراء شدات ببجي موبايل من موقع الشحن الرسمي، لكي يكون معك أدوات تمنحك المقدرة على الفوز واستمرارك ضمن اللاعب الفائزين بنهاية الجيم، التحديث الجديد للعبة يأتي بتحديث للأسلحة وكل ما يهم اللاعب.

متطلبات التحديث الجديد لببجي 2021

اللعبة تجدها على هاتفك في متجر التطبيقات بسهولة، وعند حصول تحديث ستجد اللعبة تتطلب منك تشغيل التحديث، وهذا التحديث الأخير يتطلب الأتي:

استمرار اتصالك بالإنترنت

تحتاج للهواتف الأندرويد أن يكون إصدار الجهاز 5.1.1

مساحة الذاكرة لا تقل عن 2 جيجا بايت

تم التحديث بتاريخ 10 مايو 2021

اللعبة تناسب من بلغ 16 عام فأعلى

فيديو من ببجي الموسم 19

من العاب الفيديو الاونلاين لعبة ببجي موبايل وتحديثاتها المستمرة وكيفية الحصول على شدات ببجي من الموقع الرسمي.