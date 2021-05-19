تردد أهم القنوات العراقية على القمر الصناعي نايل سات 2021 الإخبارية والاقتصادية

تردد أهم القنوات العراقية يتابع الكثير من المشاهدين في العراق وفي الدول العربية ايضا الكثير من القنوات العراقية المميزة التي يختلف محتواها بشكل كبير، حيث يقدم التليفزيون العراقي باقة من افضل القنوات المتنوعة المميزة التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة ومرتفعة في الدول العربية بشكل عام، ونجد ان الكثير من القنوات الفضائية العراقية قامت خلال الفترة الماضية بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بالتزامن مع العام الجديد لتحديث تجربة المشاهدة والبث الفضائي الخاص بها للمشاهدين في العراق وفي الدول المختلفة ايضا، ونظرا لزيادة عمليات البحث للحصول على احدث الترددات الخاصة بأهم القنوات العراقية، نستعرض الان الترددات الخاصة بالقنوات العراقية الشهيرة على القمر الصناعي نايل سات 2021.

تردد القنوات العراقية 2021

هناك الكثير من القنوات الفضائية العراقية التي تقدم محتوى متنوع بين البرامج الترفيهية المميزة، وبرامج الاخبار التي تقدم كل ما هو جديد في الوطن العربي بشكل عام، وكذلك القنوات لاي تقوم بعرض الكثير من المسلسلات والافلام واشكال الدراما العربية المختلفة، لذلك تمثل القنوات العراقية اهمية كبيرة ضمن القنوات الفضائية العربية في العالم العربي بشكل عام وليس في العراق فقط.

احدث ترددات القنوات العراقية 2021

شهدت الكثير من القنوات العراقية في الاونة الاخيرة تحديث في التردد الخاص بها، وجاءت اهم هذه الترددات على النحو التالي.

تردد قناة المسلة الاخبارية على نايل سات هو 12034، الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500. تردد قناة الغدير العراقية 10892، من خلال الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500. قناة افاق العراقية، ترددها على نايل سات هو 10892، الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500. تردد قناة نينوي الان على نايل سات هو 10815، الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500. تردد قناة البغدادية على نايل سات هو 10971، من خلال الاستقطاب الافقي، ومعدل الترميز 27500.