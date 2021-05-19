نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية الجديدة على النايل سات 2021 .. ومميزات كل قناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية الجديدة على النايل سات والتي تشكل أهمية كبيرة للعديد من المشاهدين في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية، ولا سيما أنها تعرض العديد من المباريات الهامة والحصرية، فضلًا عن المسابقات الرياضية الأخرى، وكذلك البرامج الرياضية المتنوعة التي يقدمها أشهر مذيعي البرامج الرياضية ويكون في استضافتهم أفضل المحللين الرياضيين، وبرامج تعني بتقديم أحدث نتائج المسابقات الرياضية، والأخبار الجديدة عن اللاعبين والنجوم في مجال الرياضة، ونوضح خلال السطور التالية تردد القنوات الرياضية الجديدة على النايل سات ومواضيع أخرى ذات صلة على موقع ثقني .

تردد القنوات الرياضية الجديدة على النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت

وهي عبارة عن مجموعة من القنوات التي تبث العديد من المسابقات الرياضية وخاصة الدوري المصري الممتاز والدوريات الأخرى المحلية، وبالإضافة إلى إذاعة مباريات مختلف الرياضات غير الساحرة المستديرة، سواء كان دوري السلة أو الطائرة أو اليد وغيرها من أنواع المسابقات الرياضية، ولعشاق الرياضة بأنواعها يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي :

التردد : 10853.

معدل الترميز : 27500 .

الاستقطاب : عمودي .

معامل تصحيح الخطأ : 6/5 .

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية AD Sport

تنفرد مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية بعرض المباريات الحصرية العربية والأوروبية على جميع الأقمار الصناعية، ما جعلها من أهم القنوات الرياضية لمحبي الرياضة ولا سيما عشاق الساحرة المستديرة، ويمكن استقبال بث قنوات أبو ظبي الرياضية على النايل سات بضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي :

التردد : 12226 .

معدل الترميز : 27500 .

الاستقطاب : أفقي .

معامل تصحيح الخطأ : 6/5 .

تردد قناة النيل الرياضية Nile sport

تعتبر من أقدم القنوات الرياضية حيث تم تأسيسها عام 1998م، من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وتهتم بتغطية الأحداث الرياضية الهامة المحلية والعالمية في الرياضات المختلفة، ويمكن استقبال قناة النيل الرياضية على التردد التالي :

التردد : 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : آلي .

تردد قناة بي إن سبورت

من أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها على المحركات المختلفة، وذلك أن حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على البث الحصري لمعظم البطولات العربية والعالمية، ولا سيما البطولات الكبرى والأحداث الرياضية البارزة، ويمكن استقبال إشارة القناة المفتوحة بضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي :

التردد: 11084 .

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : افقي .

معادل التصحيح : 5/6 .

تردد قناة الأهلي

تختص القناة بتقديم كافة المعلومات والمباريات الخاصة بالنادي الأهلي المصري، وكانت قد تأسست عام 2008م، ويملكها إيهاب الخطيب، ويمكن استقبال بثها على النايل سات كالتالي :

التردد : 12169.

معدل الترميز : 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معادل التصحيح : 5/6 .

تردد قناة الزمالك

من أحدث القنوات الرياضية التي تم بثها مؤخرًا وبالتحديد أوائل 2020م، وتختص بتقديم كل ما يتعلق بنادي الزمالك في مختلف الألعاب، ويمكن استقبال بثها على أجهزة الاستقبال على النحو التالي :

التردد : 11448.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب : أفقي .

معامل تصحيح الخطأ : آلي .

تردد قناة البحرين الرياضية

تلقى إقبالا لدى الكثير من محبي مشاهدة الألعاب الرياضية في الوطن العربي، كما أنها تتميز بالاستديوهات التحليلية، وتبث المحتوى الإعلامي بجودة عالية للصوت والصورة، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال لتلقي بث القناة على التردد التالي :

التردد : 11641 .

معامل الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 27500 .

معادل التصحيح : 4/3 .

تردد قناة الكويت الرياضية

يبحث عنها العديد من حبي كرة القدم الكويتية، وكذلك الرياضات الأخرى، وهي تابعة لوزارة اللإعلام الكويتية، ويمكن استقبال بث القناة على التردد التالي :

التردد : 11054.

معدل الترميز : 27500 .

معامل الاستقطاب : عمودي .

معامل التصحيح : 4/3 .

تردد قناة السعودية الرياضية

تتميز قناة السعودية الرياضية بتقديم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والعلمية وغيرها، وقد تم تأسيسها عام 1423هـ، ويمكن استقبال بث القناة على التردد التالي :