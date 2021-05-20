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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تثبيت تردد القنوات الجزائرية 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات الجزائرية 2021 الأرضية الناطقة بالعربية والفرنسية الرياضية والإخبارية والثقافية والمتنوعة، وتردد قناة الجزائرية للقرآن الكريم وغيرها من الترددات هو ما يبحث عنه الكثير من محبي إعلام المغرب العربي وبالأخص الإعلام الجزائري، فيما يلي نتعرض آخر تحديث تردد القنوات الجزائرية 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات.
القنوات الجزائرية
تقدم دولة الجزائر العديد من القنوات الجزائرية الشهيرة التي يمكن استقبالها عبر الريسيفر الأرضي، فهي تعد من القنوات الرسمية بالجزائر، فهي قنوات تابعة للحكومة الجزائرية تقدم من المحتويات كل ما يبحث عنه الجميع، فهي قنوات متنوعة.
تتنوع القنوات الجزائرية فنجد منها العديد من القنوات أبرزها ما يلي:
- القناة الجزائرية الأرضية.
- القناة الجزائرية الرياضية.
- القناة الجزائرية الثالثة.
- القناة الجزائرية الإخبارية.
- القناة الجزائرية للقرآن الكريم.
- قناة البلاد الجزائري.
- قناة نوميديا نيوز الإخبارية.
تردد القنوات الجزائرية 2021
فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن كيفية استقبال تردد القنوات الجزائرية على جهاز الاستقبال لديك، فيمكن استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية من خلال ضبط التردد التالي:
- القمر الصناعي النايل سات.
- تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 هو 11680
- معدل الترميز 27500
- معامل تصويب الخطأ 5/6
- القطبية أفقي H
كما يمكن استقبال تردد قناة الجزائرية من خلال ضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد 12674 على القمر الصناعي النايل سات باستقطاب أفقي ومعامل تصحيح خطأ 5/6 ومعدل ترميز 27500 لاستقبال القناة بجودة HD.
تردد قناة الجزائرية بالفرنسية 2021
كما يمكن استقبال القناة الجزائرية الناطقة بالفرنسية Canal Algérie على الريسيفر لمتابعة كافة برامجها المتنوعة من خلال ضبط اشارة القناة على التردد التالي:
- اللاقط: القمر الصناعي نايل سات.
- التردد الشبكي للقناة 11680
- معدل الترميز 27500
- القطبية أفقي H
ترددات القنوات الجزائرية الجديدة آخر تحديث 2021
- يتم استقبال تردد القناة الجزائرية الثالثة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11680 والاستقطاب الأفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6.
- قناة الهداف الرياضية الجزائرية يتم استقبال على جهاز الاستقبال لديك لمتابعة الأحداث الرياضية على مدار الساعة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط التردد الشبكي 10922 وباستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.
- كما يمكن متابعة أحدث المباريات والأخبار الرياضية عبر قناة الجزائرية الرياضية من خلال التردد الشبكي 12054 على القمر الصناعي النايل سات بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصويب خطأ 5/6 واستقطاب أفقي لمتابعة القناة بجودة عالية HD
- قناة الشروق الإخبارية الجزائرية تأتي على لاقط القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد 10993 ومعدل ترميز 27500 وقطبية أفقية.
- قناة نوميديا نيوز الإخبارية الجزائرية يتم ضبطها وتثبيتها على جهاز الاستقبال عبر التردد 10922 بترميز 27500 واستقطاب رأسي عبر القمر الصناعي النايل سات.
- قناة البلاد نيوز الاخبارية الجزائرية تم تنزيلها على التردد 10923 على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية بمعامل ترميز 27500 واستقطاب رأسي.
- تردد قناة الجزائرية للقرآن الكريم يتم ضبطها عبر التردد الشبكي 11034 أو التردد 11679 بنفس معامل الترميز 27500 واستقطاب عمودي على القمر الصناعي النايل سات.
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