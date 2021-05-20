نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تثبيت تردد القنوات الجزائرية 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الجزائرية 2021 الأرضية الناطقة بالعربية والفرنسية الرياضية والإخبارية والثقافية والمتنوعة، وتردد قناة الجزائرية للقرآن الكريم وغيرها من الترددات هو ما يبحث عنه الكثير من محبي إعلام المغرب العربي وبالأخص الإعلام الجزائري، فيما يلي نتعرض آخر تحديث تردد القنوات الجزائرية 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات.

القنوات الجزائرية

تقدم دولة الجزائر العديد من القنوات الجزائرية الشهيرة التي يمكن استقبالها عبر الريسيفر الأرضي، فهي تعد من القنوات الرسمية بالجزائر، فهي قنوات تابعة للحكومة الجزائرية تقدم من المحتويات كل ما يبحث عنه الجميع، فهي قنوات متنوعة.

تتنوع القنوات الجزائرية فنجد منها العديد من القنوات أبرزها ما يلي:

القناة الجزائرية الأرضية.

القناة الجزائرية الرياضية.

القناة الجزائرية الثالثة.

القناة الجزائرية الإخبارية.

القناة الجزائرية للقرآن الكريم.

قناة البلاد الجزائري.

قناة نوميديا نيوز الإخبارية.

تردد القنوات الجزائرية 2021

فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن كيفية استقبال تردد القنوات الجزائرية على جهاز الاستقبال لديك، فيمكن استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية من خلال ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 هو 11680

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 5/6

القطبية أفقي H

كما يمكن استقبال تردد قناة الجزائرية من خلال ضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد 12674 على القمر الصناعي النايل سات باستقطاب أفقي ومعامل تصحيح خطأ 5/6 ومعدل ترميز 27500 لاستقبال القناة بجودة HD.

تردد قناة الجزائرية بالفرنسية 2021

كما يمكن استقبال القناة الجزائرية الناطقة بالفرنسية Canal Algérie على الريسيفر لمتابعة كافة برامجها المتنوعة من خلال ضبط اشارة القناة على التردد التالي:

اللاقط: القمر الصناعي نايل سات.

التردد الشبكي للقناة 11680

معدل الترميز 27500

القطبية أفقي H

ترددات القنوات الجزائرية الجديدة آخر تحديث 2021