نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتطلب لعبة ببجي موبايل الحصول على عملة يوسي UC التي يحتاج إليها اللاعب، ولذلك نقدم لكم كيفية شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا عن طريق معرف اللاعب من موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy، ويجب من الحرص عن المواقع ولا تثق بأن هناك مواقع تشحن الشدات بطريقة مجانية، حتى لا تقع تحت مواقع تضر حسابك، بينما شحن شدات ببجي يكون من الدخول على مواقع رسمية لأنها ستضع فيها رقم الفيزا الخاصة بك، ومعرف حساب على لعبة ببجي، وموقع Midasbuy هو موقع رسمي للعبة يقوم بوضع اسعار الشدات التي تتحدد باختيارك للدولة التابع لها، وكذلك عدد الشدات المراد الحصول عليه.

شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا

لعبة ببجي موبايل قامت بعمل تحديثات جديدة في ببجي موبايل الموسم 19، وذلك في شهر مايو 2021 الجاري، تحت شعار “الترحال”، والتي نالت لعبة ببجي الكثير من الإعجاب مع كل تحديثاتها، ومع تحديث ببجي الموسم 19 رويال باتل، نقدم لكم كيفية الحصول على UC من موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy، وهذا الموقع تابع إلى الموقع الرسمي PUBG MOBILE، وطريقة الشحن منه سهلة للغاية وهي:

في متصفح جهازك أكتب موقع Midasbuy

ستجد الرابط هو أول رابط في البحث

بالدخول على الموقع تجد الدولة التابع لها جهة اليسار

ثم توجد أيونة بها شراء UC اضغط عليها

تحولك إلى صفحة شراء الشدات

تتطلب وضع معرف اللاعب في اللعبة

ثم اختيار طريقة الدفع عن طريق (Credit / Debit / Prepaid Card)

أو عن طريق OneCard

أو من خلال الموبايل

شراء شدات ببجي بحسب الدولة

باختيار طريقة شحن الشداد وكيفية تحصيل الأموال للشحن لابد من تحديد الكمية المطلوب شراؤها، حيث وضع الموقع الالكتروني الرسمي للشحن أسعار الشدات بحسب الدولة التي تقوم بالشحن منها والدفع، وكما ذكرنا لابد أن تكون على علم تام بالموقع الذي تتعامل معه وأنه الموقع الرسمي للحفاظ على سرية حسابك ومعرفك.

أسعار شدات ببجي في السعودية

ومن خلال اختيار دولة السعودية فإن أسعار شدات ببجي بحسب الكمية ستجدها في تلك الصورة.

جدول اسعار شدات ببجي

كمية الشدادت السعر الشدادت الهدية 300 UC 17.99 SAR 40 UC 600 UC 36.99 SAR 90 UC

1500 UC 89.99 SAR 375 UC 6000 UC 369.99 SAR 2400 UC 12000 UC 739.99 SAR 4800 UC

اسعار شدات ببجي موبايل وكيفية شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا أو بأي طريقة دفع مناسبة من الدخول على موقع مدياس باي الخاصة بشركة ببجي.