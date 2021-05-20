علوم وتكنولوجيا

شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy

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فاطمة الزهراء 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتطلب لعبة ببجي موبايل الحصول على عملة يوسي UC التي يحتاج إليها اللاعب، ولذلك نقدم لكم كيفية شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا عن طريق معرف اللاعب من موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy، ويجب من الحرص عن المواقع ولا تثق بأن هناك مواقع تشحن الشدات بطريقة مجانية، حتى لا تقع تحت مواقع تضر حسابك، بينما شحن شدات ببجي يكون من الدخول على مواقع رسمية لأنها ستضع فيها رقم الفيزا الخاصة بك، ومعرف حساب على لعبة ببجي، وموقع Midasbuy هو موقع رسمي للعبة يقوم بوضع اسعار الشدات التي تتحدد باختيارك للدولة التابع لها، وكذلك عدد الشدات المراد الحصول عليه.

شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا

لعبة ببجي موبايل قامت بعمل تحديثات جديدة في ببجي موبايل الموسم 19، وذلك في شهر مايو 2021 الجاري، تحت شعار “الترحال”، والتي نالت لعبة ببجي الكثير من الإعجاب مع كل تحديثاتها، ومع تحديث ببجي الموسم 19 رويال باتل، نقدم لكم كيفية الحصول على UC من موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy، وهذا الموقع تابع إلى الموقع الرسمي PUBG MOBILE، وطريقة الشحن منه سهلة للغاية وهي:

  • في متصفح جهازك أكتب موقع Midasbuy
  • ستجد الرابط هو أول رابط في البحث
  • بالدخول على الموقع تجد الدولة التابع لها جهة اليسار
  • ثم توجد أيونة بها شراء UC اضغط عليها
  • تحولك إلى صفحة شراء الشدات
  • تتطلب وضع معرف اللاعب في اللعبة
  • ثم اختيار طريقة الدفع عن طريق (Credit / Debit / Prepaid Card)
  • أو عن طريق OneCard
  • أو من خلال الموبايل
شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy
شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy

شراء شدات ببجي بحسب الدولة

باختيار طريقة شحن الشداد وكيفية تحصيل الأموال للشحن لابد من تحديد الكمية المطلوب شراؤها، حيث وضع الموقع الالكتروني الرسمي للشحن أسعار الشدات بحسب الدولة التي تقوم بالشحن منها والدفع، وكما ذكرنا لابد أن تكون على علم تام بالموقع الذي تتعامل معه وأنه الموقع الرسمي للحفاظ على سرية حسابك ومعرفك.

أسعار شدات ببجي في السعودية

ومن خلال اختيار دولة السعودية فإن أسعار شدات ببجي بحسب الكمية ستجدها في تلك الصورة.

شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy
شراء شدات ببجي موبايل الموسم 19  PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy

 جدول اسعار شدات ببجي

كمية الشدادت السعر الشدادت الهدية
300 UC 17.99 SAR 40 UC
600 UC 36.99 SAR 90 UC
1500 UC 89.99 SAR 375 UC
6000 UC 369.99 SAR 2400 UC
12000 UC 739.99 SAR 4800 UC

اسعار شدات ببجي موبايل وكيفية شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا  أو بأي طريقة دفع مناسبة من الدخول على موقع مدياس باي الخاصة بشركة ببجي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا PUBG MOBILE موقع شحن ببجي الرسمي Midasbuy على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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