خطوات شحن جواهر فري فاير 2021 والحصول علي مئات الجواهر

يبحث الكثير من عشاق لعبة فري فاير عن كيف يتم شحن جواهر فري فاير بطريقة امنه ومضمونه وبدون التعرض أي ضرر في حساب اللعبة أو الجهاز الهاتف الجوال من اجل شراء أسلحة أو شراء ملابس يرغب اللاعب بها، حيث توفر الكثير من المواقع المضمونة التابعة للعبة فري فاير شحن الجواهر بأبسط الطرق فيي خلال دقائق وبدون التعرض إلي ضرر أو خسائر، فقط عليك الدخول علي احد المواقع المتخصصة بشحن جواهر فري فاير ومع شحن عدد محدد لشحن جواهر فري فاير يتم الفوز بضعف العدد مجانا، فقد نوضح لكم من خلال الفرات التالية بعض المواقع الرسمية المضمونة التي يمكنكم من خلالها شحن جواهر فري فاير بنجاح.

كيفية شحن جواهر فري فاير من خلال موقع orange free fire

فقد نوضح لكم من خلال الفقرة التالية الخطوات التي عليك اتباعها لكي يتم شحن جواهر فري فاير بنجاح وبطريقة مضمون وبدون التعرض الي ضرر في جهازك الجوال من خلال الشحن من موقع الرسمي orange free fire، كل ما عليك تتبع الخطوات التالية لكي يتم الشحن بنجاح.

علي اللاعب الدخول علي موقع shop2game. قم باختيار البلد واختيار صورة للعبة فري فاير. لا بد من توافر رصيد أولا علي علي الحساب الخاص بك. عليك تسجيل الدخول داخل الموقع من خلال تسجيل الآي دي الخاص بحسابك علي اللعبة. قم بالضغط علي الأيقونة التي أمامك ” أنا لست برنامج روبوت” يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك وهي ” أورانج المغرب” يمكنك اختيار عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها. عليك إدخال رقم الهاتف الخاص بك، وسوف يتم ارسال رسالة من خلال رقم الجوال تحتوي علي كود. عليك إدخال الكود ورد إرساله مرة أخري. يمكن للاعب الذهاب إلي الموقع مره أخري وسوف يجد انه قد تم العملية بنجاح.

خطوات شحن جواهر فري فاير

يمكن للاعبين شحن جواهر فري فاير من خلال موقع ايزي باي فور نت، سوف يتم فتح الصفحة الرئيسية التابعة للموقع بها الكثير من الألعاب المختلفة، عليك الوقوف عند صورة شحن جواهر فري فاير ثم قم باختيار عدد الجواهر التي ترغب بها، واختر طريقة الدفع المناسبة لك ثم ادخل الآي دي معرف اللاعب ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.