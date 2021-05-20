نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف شاومي الجديد POCO M3 pro 5G | المميزات والسعر في المقال التالي

قامت شركة POCO اليوم والمندرجة تحت شركة شاومي بالإعلان رسمياً عن هاتفها الجديد POCO M3 pro 5G ، والذي يأتي بتحسينات وبعض الإضافات عن النسخة السابقة POCO M3 ، فالهاتف يدعم شبكات الإتصال من الجيل الخامس 5G مع معالج من شركة Media Tek وهو Dimensty 700 5G. مواصفات هاتف POCO M3 pro 5G: ‌ يزن الهاتف 190 جراماً.‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي الخاصة MIUI 12.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC ، مع وجود مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، أو شريحة واحدة وكارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

شاشة الهاتف 6.5 إنش من نوع IPS LCD بجودة FHD+ ودقة 1080×2400 بكثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش ، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.‌

تحتل الشاشة نسبة 83.7% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب ومشاهدة الفيديوهات ، يصل سطوع الشاشة إلي 500 شمعة.‌

شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensty 700 5G ، النواتين الأقوي من نوع Cortex-A76 بتردد يصل إلى 2.2 جيجا هيرتز ، دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.‌

يتوفر الهاتف بإختيارين لسعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2.‌

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم تصوير Panorama مع إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية ثلاثية : الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير البورترية والعزل وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.‌

تدعم الكاميرات فلاش LED ثنائي ، وتصوير HDR و Panorama ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع Lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌‌

يتوفر الهاتف بالألوان : الأصفر والأزرق والأسود. سعر الهاتف : 219$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام أي حوالي 3434 جنية مصري.

243$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام أي حوالي 3817 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف شاومي الجديد POCO M3 pro 5G | المميزات والسعر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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