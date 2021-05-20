نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتس آب تبدأ في تنفيذ تهديها لمن لم يوافق على الشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتس آب تبدأ في تنفيذ تهديها لمن لم يوافق على الشروط الجديدة، وصلت رسالة إلى جميع مستخدمي واتس آب بضرورة الموافقة على الشروط الجديدة لاستخدام الواتس آب أو إلغاء الحساب الخاص بالشخص، وتتضمن الشروط الجديدة مشاركة بيانات المستخدمين مثل رقم الهاتف وصورة الحساب مع تطبيق فيس بوك، والتي تتيح تخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات، لذا نصح رئيس تيسلا ألون ماسك مستخدمي واتس آب باستخدام تطبيق سينغال والذي يشبه كثيراً تطبيق واتس آب.

واتس آب تبدأ في تنفيذ تهديها لمستخدميه

أتاحت شركة واتس آب فترة من الوقت لمستخدمي تطبيق واتس آب للموافقة على الشروط والسياسات الجديدة للتطبيق، وأنها بحلول يوم 15 مايو الجاري ستبدأ تدريجياً في إيقاف بعض مميزات التطبيق، وبعدها تعرض الإشعارات بصورة مستمرة لقبول السياسات التي طرحتها فيس بوك

والتي من الضروري قبولها حتى يتمكن المستخدم من استخدام واتس آب، كما أنها تتيح عملية تلقي الرسائل والمكالمات لبضع أسابيع، وبعدها يختار المستخدم ما بين الموافقة على السياسات الجديدة أو المنع النهائي من استخدام واتس آب.

رد فعل عنيف من مستخدمي واتس آب

تسعى شركة فيس بوك، وهي الشركة الأم للفيس بوك في إعطاء فرصة أخرى للتفكير من قبل مستخدمي واتس آب، خاصة بعد رد الفعل الذي المتخذ في يناير الماضي عندما حاولت الشركة تحديث شروط الخدمة حينئذ ، حيث لجأ ملايين مستخدمي الواتس آب إلى تحميل تطبيقات أخرى مثل: سينغال وتليجرام

وذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 8 فبراير خوفا من التحديثات التي اعتقد البعض أنها تمكن القائمين على الخدمة من قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين، ومشاركة البيانات مع فيس بوك، وهذا مما يؤكد أن عملية التحديث تم تأجيلها فقط.