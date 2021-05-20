نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجي الأخير 2021 وأبرز المميزات التي يحملها لكم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي التي تعد من الألعاب المميزة التي استطاعت أن تستحوذ على اهتمام العديد من اللاعبين بصورة كبيرة، وخاصة أن اللعبة تحمل كم كبير من المتعة والإثارة وفي شهر ديسمبر الماضي كانت هناك تحديث جديد للعبة ببجي تضمن العديد من المميزات الرائعة، فدعونا نتعرف سويا على أبرز المميزات التي تناولها تحديث لعبة ببجي الجديد.

تحديث لعبة ببجي الأخير

تحديث لعبة ببجي من التحديثات المميزة التي عملت على رفع كمية المتعة والإثارة داخل اللعبة بصورة كبيرة، فقد تم الإعلان عن التحديث الأخير في شهر مارس الماضي، حيث تضمن التحديث العديد من التحسينات وإضافة العديد من المزايا.

فقد تضمن التحديث إطلاق مجموعة من الأسلحة الجديدة التي تدخل اللعبة لأول مرة، كما تم الإعلان عن موعد إطلاق أسلوب حيل المهرجين، والعديد من المزايا الأخرى التي جعلت اللعبة ممتعة لأبعد الحدود.

طريقة الحصول على خريطة في ببجي موبايل

قامت لعبة ببجي موبايل بتقليل حجم التطبيق عن طريق فصل تنزيل خرائط سانهوك وميرامار أثناء تحميل اللعبة، حيث يمكن للاعبين أن يقوموا بتحميل هذه اللعبة بشكل منفصل.

وحتى تتمكن من الحصول على الخريطتين كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى قائمة التنزيل الموجودة أسفل أيقونة البدء، ومن ثم النقر على تنزيل للقيام باختيار الخريطة التي ترغب في تحميلها.

موعد إضافة خدع المهرج في ببجي

كانت لعبة ببجي قد أعلنت أن خدع المهرج سوف يتم إضافتها بداية من 31 مارس، على أن تتاح مركبة المهرج في خريطة إرنغل، وسوف يتوجب على اللاعبين جمع العملات الرمزية للمهرج والقيام باستبدالها من أجل الحصول على الإمدادات الخاصة بالمعركة، وكذلك الحصول على عناصر المعلومات الاستراتيجية الخاصة والتي تشمل العديد من الأمور منها التعرف على كثافة اللاعبين في خريطة إرنغل بالكامل.