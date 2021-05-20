نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضافة تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT 1 لمتابعة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الخميس في الدوري العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري العام، وهي المباراة التي يبحث عشاق نادي الزمالك عن موعدها وتردد قناة أون تايم سبورت1 الناقلة للمباراة، حيث يدخل نادي الزمالك المباراة متصدراً لجدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، نجح في الحصول عليها عقب فوزه بثلاثية مقابل هدف واحد على انبي في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي، ومباراة الزمالك اليوم أمام نادي طلائع الجيش تدور في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يلتقي فريق نادي الزمالك اليوم الخميس 20/5/2021 مع نظيره نادي طلائع الجيش، في تمام الساعة السابعة مساءاً، ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي وقائع المباراة الهامة، والتي ينتظرها الملايين من عشاق نادي الزمالك داخل مصر وخارجها، خاصةً بعد الأداء القوي الذي حققه أمام فريق إنبي في المباراة السابقة.

تردد قناة ON TIME SPORT 1

مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مذاعة حصرياً عبر شاشة القناة المفتوحة أون تايم سبورت1، ويمكن استقبال شارة البث، من خلال ضبط ترددها التالي عبر أجهزة استقبال القنوات، وكما هو موضح بالجدول.

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 10853 H 5/6 27500

كانت نتيجة المسحة الطبية للاعبي نادي الزمالك، قد أكدت سلبية الإصابة بفيروس كورونا بين جميع اللاعبين ، وخاض اللاعبين مرانهم الأخير يوم الثلاثاء استعداداً لخوض المباراة أمام طلائع الجيش اليوم الخميس.

يدخل الزمالك مباراة اليوم أمام طلائع اجيش، بعد نجاحه في تصدر الدوري، بعد نجاحه في الفوز على إنبي بنتيجة 3-1، ويحصل على 48 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب ويبتعد بها عن غريمه الأهلي، حيث يقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 مباراة حصل عليها من 19 مباراة، بينما حصل نادي الزمالك على نقاطه من 22 مباراة لعبها.

بينما يدخل فريق نادي طلائع الجيش مباراته أمام الزمالك، وهو محتلاً للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 27 نقطة، وكانت مباراته الأخيرة أمام الإتحاد السكندري قد تعادل فيها، واستطاع الفوز في مباراته قبل الأخيرة على نادي غزل المحلة.