نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بطريقة شرعية في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق لعبة ببجي عن طريقة شحن شدات ببجي سواء بطريقة مجانية أو من خلال الموقع الرسمي للعبة الذي يوفر أسهل طريقة لشحن كروت اللعبة التي تمكنهم من شراء البطاقات في السعودية وأكثرها أمانًا، والآن أصبح من الممكن شراء تلك البطاقات وشحن ألعاب بلايستيشن من بلايستيشن ستور، بالإضافة إلى سهولة شحن الألعاب على جوجل بلاي أو آيتيونز.

شحن شدات ببجي

يمكنك الآن شحن بطاقات جوجل بلاي لشراء التطبيقات والألعاب المتوفرة به مثل لعبة كول أوف ديوتي وببجي من خلال موقع موقع لعبة ببجي الرسمي أو من خلال موقع بطاقاتي، بالإضافة إلى إمكانية شراء بطاقات آيتيونز التي تقدم مميزات بطاقات جوجل بلاي ولكن بنظام Ios.

من أفضل مميزات متجر بطاقاتي أنه يتيح لك فرصة شراء بطاقات المتاجر الأوروبية مثل المتجر البريطاني والأمريكي، فقد بادر موقع أمازون أولًا بطرح بطاقات للحسابات الأمريكية التي تتميز بالسرعة والأمان في توصيل الكود إلى المستخدم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به، ثم انطلقت الكثير من المواقع الإلكترونية بتوفير تلك البطاقات لمستخدمي الهواتف الذكية في كل مكان.

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

نجح موقع بطاقاتي في استقطاب أكبر عدد من لاعبي ببجي وغيرها من الألعاب الإلكترونية التي يفضلها الكثيرون، فهو يوفر العديد من البطاقات والخدمات الأخرى مثل خدمات الإنترنت والاتصال، ولشراء بطاقات اللعبة من الموقع عليك باتباع الخطوات التالية:

اشحن بطاقة آيتيونز أو جوجل بلاي.

قص كود جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد أو آيتيونز إلى كان الهاتف يعمل بنظام آيفون واضغط على زر استرداد القيمة.

انتقل إلى لعبة ببجي وانسخ الكود.

استمتع بفرصة شراء أحدث بطاقات الشحن المتوفرة على موقع بطاقاتي والتي تقدم لك فرصة شحن الكثير من الألعاب وشراء الأدوات الجديدة المتوفرة لأشهر الألعاب الإلكترونية بأسعار مناسبة.