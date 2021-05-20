سامسونج تطرح إصدارا جديدا من هاتف Galaxy S20 FE LTE

طرحت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ رسمياً إصدارا جديدا من Galaxy S20 FE LTE بمعالج Snapdragon 865 وبسعر منخفض في فيتنام.

وأكدت العملاق الكوري الجنوبي، أن الإصدار الجديد من هاتف Galaxy S20 FE LTE متاح الآن للشراء عبر الإنترنت في فيتنام من خلال متجر سامسونغ الإلكتروني، حيث يتم بيعه بخيارين من الألوان: الأخضر الفاتح (المينت جرين) والأزرق.

يحتوي الإصدار الجديد على ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 غيغابايت و8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

والأهم من ذلك، حتى لو كان الجهاز مقتصرا على اتصال 4G، فإنه يتخلى عن معالج Exynos 990 لصالح معالج Snapdragon 865 القوي، الذي يوفر أداءً أفضل، ودرجات حرارة أفضل، وعمر بطارية محسّنا.

وبالنسبة للسعر، تقدم سامسونغ الآن هاتف Galaxy S20 FE LTE الذي يعمل بواسطة معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة 256 غيغابايت في فيتنام مقابل 672 دولارا أمريكيا، وهذا أرخص بحوالي 20 دولارا من البديل الذي يعمل بنظام Exynos مع سعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، ما يجعل الطراز الأحدث عرضا ذا قيمة أفضل من الأول.

وبالنسبة للمواصفات، يتميز هاتف Galaxy S20 FE بشاشة مسطحة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة مع دعم تقنية HDR10+، وتدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم معدل تحديث 120 هيرتز.

ويأتي هاتف Galaxy S20 FE بإعداد ثلاثي الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميغابيسكل، ومستشعر تليفوتو بدقة 8 ميغابيسكل، ومستشعر آخر بدقة 12 ميغابيسكل وبزوايا عرض واسعة 123 درجة.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيسكل، ويدعم هاتف Galaxy S20 FE معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

ويحزم الإصدار الجديد بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.