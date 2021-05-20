”هواوي” تكشف رسميّا عن كمبيوتر ”MateBook 16”

كشفت شركة هواوى الصينية عن جهاز الكمبيوتر المحمول ”MateBook 16“ في الصين.

وتدعم هواوي جهاز ”MateBook 16“ بمعالجات ”Ryzen 5000H“ من ”AMD“، كما يتميز ”MateBook 16“ بتصميم أنيق للغاية يتميز بشاشة عرض بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2 وبطارية كبيرة الحجم.

يحتوي جهاز ”MateBook 16“ المحمول على لوحة ”IPS“ مقاس 16 بوصة مع حواف فائقة النحافة حولها، ما يسمح لها بتقديم نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90 درجة.

ويدعم جهاز ”MateBook 16“ دقة 1680 × 2520 بكسل ، وكثافة 189 بكسل لكل بوصة، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2 ، و 1.07 مليار لون، ونسبة تباين 1500: 1، وسطوع 300 شمعة، وزاوية عرض 178 درجة. كما يبلغ أبعاد الجهاز 16 351 × 254.9 × 17.8 ملم ويزن 1.99 كغم.

وتقدم هواوي جهاز ”MateBook 16“ بإصدارين من وحدة المعالجة المركزية، حيث يتميز النموذج الأول بمعالج ”Ryzen 5 5800H“ من ”AMD“.

كما يأتي النموذح الثاني بمعالج ”Ryzen 5 5600H“. وكلاهما يأتى بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام في ”DDR4″، وسعة تخزين 512 غيغابايت في ”PCIe SSD“.

كما يعمل كلا النموذجين على نظام التشغيل ”Windows 10 OS“ ويدعم التعاون متعدد الشاشات لتوصيل هواتف هواوي مع ”MateBook“.

وبأتي الجهاز مدعوم ببطارية ليثيوم بوليمر بقوة 84 واط في الساعة، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3.5 ساعة بمجرد شحنها بالكامل.

كما يأتي الكمبيوتر المحمول مع شاحن سريع بقوة 135 واط، وكاميرا الويب عالية الدقة مخفية في أحد مفاتيح الوظائف المتوافرة على لوحة المفاتيح.

ويحتوي جهاز ”MateBook 16“ على لوحة مفاتيح كاملة الحجم، والتي تحمل ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. تشمل ميزاته الأخرى مكبرات صوت استريو، وزوج من الميكروفونات، ومنفذين ”USB-C“، ومنفذين ”USB 3.2 Gen1″، ومنفذ ”HDMI“، وسماعة رأس 3.5 ملم ومنفذ ميكروفون، وبلوتوث 5.1 ، و ”Wi-Fi 6“.

يبلغ سعر الإصدارين من جهاز ”MateBook 16“ (6299 يوانًا) ( 978 دولارا أمريكيّا) و 6799 يوان (نحو 1055 دولارا أمريكيّا)، على التوالي.

ويتوافر الكمبيوتر المحمول بلونين فضي ورمادي داكن.