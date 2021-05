نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناه أون تايم سبورت on time Sports بعد تحديث 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناه أون تايم سبورت on time Sports بعد تحديث 2021، الذي اجري مؤخراً وضم التحديث الجديد جميع قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 1, On Time Sports 2, On Time Sports 3 الناقلة لمبارايات الدوري المصري اليوم وكذلك البطولات المحلية والإفريقية، حيث تقدم القناة الكثير من البرامج الرياضية المختلفة والتي أبرزها بطولة الدوري الممتاز المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري السلة الممتاز، ودوري كرة اليد، بالإضافة إلي العديد من المباريات الدولية لمنتخب مصر.

التردد الجديد لقناه أون تايم سبورت on time Sports بعد تحديث 2021

تجد قنوات اون تايم الرياضية اقبال كثيف على ترددها الجديد بعد التحديث ولا سيما وأن القناة هي أهم قناة مصرية رياضية وربما تكون هي الوحيدة في الوطن العربي التي تقوم بنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري لذا تجد الملايين حول العالم العربي من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن آلية استقبال أشارة بث القناة بعد التحديث الجديد لقناه أون تايم سبورت الرياضية.

تردد قناة on time Sports 1

أصبح التحديث الجديد للقناة متاح الآن من خلال ضبط إشارة البث على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت: 10853.

10853. معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب الجديد: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٤٤٩.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٥.

تردد أون تايم سبورتس 3

يمكنكم الآن ضبط تردد القناة رقم ٣ من قنوات On Time Sports من خلال تثبيت التحديثات الجديدة لتردد القناة كما جاء بالجدول التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد ١٢٣٠٣ الاستقطاب أفقي معدل الترميز ٢٧٥٠٠

وصلنا إلي ختام توضيح التردد الجديد لقناه أون تايم سبورت on time Sports بعد تحديث 2021.