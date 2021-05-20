”أبل” تمنح مستخدمي ساعاتها الذكية ميزة جديدة

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن ميزة جديدة في ساعاتها الذكية التي تسمى Assistive Touch والتي يمكنها دعم ومساعدة المستخدمين الذين لديهم مشكلة في الحركة.

وتتيح الميزة للمستخدمين التحكم في الساعات الذكية من خلال الإيماءات والحركات الخفية دون الحاجة إلى لمس الشاشة أو عناصر التحكم، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويمكن ضبط الساعة على قبول المكالمات بقبضة اليد أو الرد على الرسائل بضغط إصبع السبابة برفق على الإبهام.

كما يمكن للميزة الجديدة اكتشاف الاختلافات الصغيرة عن طريق حركة العضلات ونشاط الأوتار باستخدام مستشعرات الحركة المدمجة ومستشعر قياس معدل ضربات القلب؛ ما يمكّن المستخدمين من الاعتماد على الإيماءات الدقيقة، بما في ذلك الضغط أو القبضة.

وتتيح الميزة -أيضا- الرد على المكالمات الواردة والتحكم في مؤشر الحركة على الشاشة.

وكانت الشركة كشفت عن ميزة Assistive Touch مصممة للأشخاص الذين يعانون إعاقات حركية وبصرية وسمعية، وإعاقات معرفية.