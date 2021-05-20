نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة شحن فورت نايت fortnite بطريقة شرعية في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن فورت نايت fortnite ، يمكنك تعبئة رصيد باستخدام بطاقة Visa الخاصة بك عن طريق النقر فوق “Top up V-Bucks”. بعد ذلك ، ستظهر فتحة حيث يمكنك إدخال معلومات بطاقتك حتى تتمكن من زيادة دولاراتك في Fort Knight داخل اللعبة ، ثم ستظهر بنوك بلدك وبنوك الخدمة في حساب Fort Knight الخاص بك.

إذا كنت ترغب في زيادة رصيد Fortnite باستخدام Visa و MasterCard ، فكل ما عليك فعله هو النقر على الخيار الأول ، بطاقة الائتمان ، ثم إدخال تفاصيل بطاقتك وستتمكن من تعبئة حساب Fortnite الخاص بك. في حالة رغبتك في زيادة رصيد حساب Fortnite الخاص بك عبر حسابك المصرفي ، كل ما عليك فعله هو تحديد البنك الذي تملكه.إذا كان يدعم ألعاب الشحن ، أدخل تفاصيل حسابك وسيتم تحصيل رسوم من حساب Fortnite الخاص بك.

يمكنك استخدام جميع الطرق السابقة على مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل أجهزة Android و IOS وأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى PlayStation Fortnite 4 PS4. شحن Fortnite لأجهزة Android في هذه الفقرة ، سنعتمد على شرح كيفية شحن Fortnite إلى أجهزة Android حيث سأزودك بصفحة شحن Fortnite مجانية لمساعدتك في شحن حساب Fortnite الخاص بك مجانًا عبر بطاقات Google Play التي تحصل عليها من هذا الموقع.

شحن فورت نايت v- bucks عبر بطاقة جوجل بلاي

1- فقط أدخل اسمك في لعبة Fortnite وانقر فوق ابدأ. لا تحتاج إلى إدخال كلمة مرور أو أي معلومات أخرى.

2- بعد التحقق من اسم المستخدم الذي تم إدخاله ، حان الوقت لاختيار المنصة التي تريد اللعب عليها ، أو الكمبيوتر الشخصي ، أو Playstation ، أو Mobil. بعد ذلك ، ستختار أيضًا عبوة أو كمية VBox التي تريد شحنها .

3- هذه هي الخطوة الأهم كما ذكرنا سابقاً ، وبفضل المتبرعين والجهات الراعية لموقعنا ، يوفر موقعنا Fortnite Vebox مجانًا ، لذا فإن الخطوة الأخيرة ، يرجى إجراء عملية مسح بسيطة لفك تشفير المحتوى واستلامه Vebox Fortnite المجمعة … لا تقلق ، في معظم الحالات ، لن تستمر هذه العملية لمدة 30 ثانية ، وبعد ذلك سيرسلها Xbox مباشرة إلى حسابك.