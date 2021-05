نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة اون تايم سبورت بأعلي جودة على نايل سات on time sports HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت بأعلي جودة on time sports HD من اجل مشاهدة جميع الأحداث الرياضية من أخبار ومباريات وبرامج حوارية عبر منظومة إعلامية قوية يقودها الكابتن احمد شوبير برفقة سيف زاهر ومدحت شلبي ومجوعة من النقاد المميزين من كبري الصحف العربية والمصرية، في هذا الحوار نبين لكم ألية ضبط افضل القنوات الرياضية في مصر والشرق الأوسط ON TIME SPORTS

ضبط تردد قناة اون تايم سبورت بأعلي جودة



مجموعة قنوات اون تايم سبورت مكونة من اربع قنوات رياضية القناة الرياضية الأولي يمكنكم ضبط ترددها عن طريق التالي:



التردد التالي: 11861.

الاستقطاب الأفقي.

الترميز المعدل: 27500.

القمر المستقبل لأشاره البث: نايل سات.

تتميز هذه القناة ببث المباريات مباشر وتعد القناة الأساسية لمجموعة أون الرياضية يتناوب في التقديم فيها سيف زاهر وشوبير.

تردد on time sports 2



التردد الجديد: 11861.

الاستقطاب: راسي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قمر الاستقبال: نايل سات.

تردد قناة اون تايم سبورتس 3

التردد الجديد: 12303.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل التصحيح: 4/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الأرضي لقناة اون تايم

تتمكن من خلال هذه القناة مشاهدة جميع المباريات الدولية الأفريقية المشفرة التي لا يمكنك مشاهدتها علي قنوات اون تايم الفضائية مثل مباريات نهائي أبطال أفريفيا ومباريات الأندية المصرية المشاركة في الكونفدرالية ودوري الأبطال وما شابه ذلك، حيث أن التردد يمكنك ضبط بطرقتين كالتالي:

UHF 32 التردد.

التردد الأرضي ديجتال.

كما يمكنكم ضبط تردد القناة من خلال الانالوج علي تردد UHF 9

برامج قنوات ON الرياضية

تعد احدث البرامج المذاعة علي مجموعة قنوات اون تايم سبورت (كل الملاعب، سوبر شوبير، سبعة * سبعة، ملاعب الأبطال، حدوته أفريفية) بالإضافة إلي برنامج جمهور التالتة من تقديم إبراهيم فايق، كما يعد افضل البرامج التي يشاهدها الملايين برنامج مساء الأنوار من تقديم مدحت شلبي وكذلك ملعب ON من تقديم سيف زاهر وشوبير، كما يوجد برامج أخري مثل يتم بثها علي قنوات ON تلقي استحسان الملايين ولكن ابرز ما يتم مشاهدته هي مباريات كرة القدم وخاصة إذا كان طرفي اللقاء الأهلي أو الزمالك، لهذا تجد البحث دائما علي كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت بأعلي جودة on time sports HD.