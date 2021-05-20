نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء هنقرستيشن الموحد .. تطبيق توصيل الطلبات من المطاعم بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء هنقرستيشن الموحد والذي يمكن من خلاله التواصل مع خدمة عملاء التطبيق الذي يعد من أشهر التطبيقات في المملكة العربية السعودية لتوصيل الطلبات من المطاعم إلى أي مكان بالمملكة، حيث يتسنى للعملاء تقديم استفسارات أو شكاوى قد تواجههم خلال استخدام التطبيق، ويتم استخدام التطبيق بخطوات بسيطة لطلب الأحتياجات من المطاعم الموجودة بالقرب من المستخدم، ونوضح خلال السطور التالية رقم خدمة عملاء هنقرستيشن الموحد وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

رقم خدمة عملاء هنقرستيشن الموحد

أتاح تطبيق هنقرستيشن رقمًا مجانيًا للتواصل مع خدمة العملاء لاستقبال استفسارات وشكاوى مستخدمي التطبيق، والعمل على حل مشاكلهم على الوجه الأكمل وبشكل احترافي، حيث يتم الاتصال على هذا الرقم المجاني من أي مكان بالمملكة ومن كافة الخطوط دون أي رسوم، وهذا الرقم الذي خصصه تطبيق هنقرستيشن هو : (920010177) .

طرق التواصل مع هنقرستيشن

يتاح التواصل مع خدمة عملاء هنقرستيشن بقنوات أخرى تم تخصيصها غير الاتصال التليفوني المجاني، حتى يتسنى للمستخدمين التواصل بأكثر من طريقة لتسهيل تقديم الشكاوى والاستفسارات، وهذه الطرق هي :

تحميل تطبيق هنقرستيشن

بعد انتشار تطبيق هنقرستيشن في المملكة العربية السعودية، كأحد أشهر التطبيقات الموجودة حاليًا لتوصيل طليبات المطاعم إلى المنازل أو أي مكان بالمملكة، أصبح العديد من المواطنين والقميمين بالاراضي الحجازية يبحثون عن طريقة تحميل التطبيق إلى أجهزة الهواتف الذكية على اختلاف أنواعها سواء كانت تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون، حتى يتم الاستفادة من خدمات البرنامج والخصومات التي يقدمها من حين لآخر، ويمكن تحميل التطبيق كالتالي :

شروط العمل في هنقرستيشن

لابد من توافر عدد من الشروط للعمل كشريك في هنقرستيشن في المملكة العربية السعودية وهذه الشروط هي :

يجب أن يمتلك الشريك سيارة تساعده في العمل لتوصيل الطلبات داخل المملكة .

يشترط توافر أحد أجهزة الهواتف الذكية عالية الجودة ومزودة بنظام الأندرويد .

توفر المستندات المطلوبة وتحميلها عبر التطبيق ومنها : صورة حديثة وواضحة . صورة استمارة السيارة، على أن تكون سارية . صورة التأمين الخاص بالسيارة .



مميزات تطبيق هنقرستيشن

يقدم تطبيق هنقرستيشن خدمة مميزة، حيث توفر للمستخدم العديد من الخدمات منها :