نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج تغير مفهوم عالم الأجهزة الذكية وأحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما يحدث يومياً من نشر أحدث ما توصلت له شركات الهواتف الذكية، وأحدث إصدارات في عالم الابتكارات، ظهرت شركة سامسونج بأحدث ما أبدعته من شاشات للهواتف الذكية وأحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف من خلال ابتكار شاشات جديدة تغير مفهوم عالم الأجهزة الذكية، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح تفاصيل سامسونج الجديدة ومميزاته.

ومن الجدير بالذكر قالت شركة سامسونج من خلال بيان لها إنها تسعى إلى التطور المستمر، فقد سلطت الأضواء حول اخر اختراعها وقد ابتكرت اختراعًا في مجال الشاشات قد يساهم في إحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر Display week 2021 الذي عقد عبر الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا، واستعرضت شركة سامسونج فيديوهات ترويجية للشاشة توضح تطوير شاشات OLED لتصبح أكثر مرونة ويمكن أن تركب على هواتف محمولة يتم طي هيكلها عند أكثر من محور، أو هواتف بمحاور جانبية يمكن من خلالها لف الشاشة أو فردها لتغيير مقاسها بمقدار الضعف أو أكثر.

ميزات شاشة سامسونج الجديدة:

ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكافة متابعينا الميزات المختلفة لشاشات سامسونج الحديثة التي تم الإعلان عنها ذات التقنيات الجديدة، حيث استعرضت سامسونج شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على حواسب لوحية قابلة للطي، ومع ثني هياكل هذه الأجهزة ستتحول إلى أجهزة شبيهة بالحواسب الشخصية المحمولة، وسيتحول القسم السفلي من الشاشة إلى لوحة مفاتيح لمسية، وأيضًا لمحت الشركة خلال الفيديوهات إلى أن شاشاتها الحديثة ستتمتع بميزات حماية العين من الأشعة الزرقاء، أي أنها ستكون أكثر أمانًا للاستخدام بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعملون خلف أجهزتهم المحمولة لساعات طويلة.

تقنية إخفاء الكاميرات:

وتظهر شركة سامسونج في هواتفها الحديثة التقنيات الجديدة في ابتكاراتها وما تستخدمه من تقنيات حديثة جدة تجعلها لها السبق والريادة في عالم التقنيات ، والتقنية المهمة التي ظهرت في فيديوهات سامسونج أيضا هي تقنية إخفاء الكاميرات تحت الشاشات المرنة التي ستخصص للهواتف والحواسب، ما يعني أن هذه الشاشات لن تحوي على أي ثقوب أو نتوءات مخصصة للكاميرات، وستغطي أكبر قدر من واجهات الأجهزة في عرض أفضل للصور والفيديوهات.

مميزات شاشات الهواتف الحديثة في شركة سامسونج :

وبناءً على التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة تستعد شركات الهواتف الذكية المتنافسة في الابتكارات للشاشات ما بين سامسونج وأوبو وأبل وغيرها من شركات الهواتف، وذلك باعتبار أن هذه أكثر الشركات التي يتم تصدير منتجاتها من الهواتف الحديثة بشكل مستمر، حيث سرّبت بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أخبارا تشير إلى أن سامسونغ تنوي تغيير سياساتها في تطوير الهواتف الذكية، وتبعا للتسريبات فإن “سامسونج سجلت براءة اختراع لتطوير شاشات قابلة للف تشبه بفكرتها فكرة الشاشات التي أعلنت عنها شركة إل جي خلال حدث CES 2021″، ويرى المحللون أن تطوير سامسونج لهذا النوع من الشاشات يعني أنها ستنتقل لتصميم أجيال جديدة كليا من الأجهزة التي ستجمع قدرات الحواسب المحمولة والهواتف الذكية في آن واحد، إذ سيكون الجهاز في وضعه العادي بحجم هاتف ذكي عادي، وبعد أن تفتح شاشته التي ستكون ملفوفة داخل الهيكل سيتحول إلى حاسب لوحي صغير، وحول الموضوع قال تشوي كوون يونغ، نائب رئيس شركة Samsung Display: “إن شاشات سامسونغ القابلة للف من المفترض أن تظهر العام الجاري، وإن سامسونغ تسعى لتوسيع ريادتها في سوق الشاشات القابلة للطي أيضا من خلال شاشات متوسطة وصغيرة الحجم من هذا النوع”، وتجدر الإشارة إلى سامسونج لم تكن السباقة في هذا المجال، في أواخر العام الفائت استعرضت Oppo هاتف X 2021 الذي صممته ليكون أول هاتف بشاشة قابلة للف في العالم.