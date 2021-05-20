نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي بأفضل الطرق الشرعية والأسعار المناسبة بعيدا عن النصب أو الهكر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شدات ببجي أو ما تسمى في بعض الأحيان باسم (PUBG Unknown Current (UC تتعدد الأسماء المختلفة التي تطلق على عمله للعبة ببجي فهي من اهم الأشياء المطلوبة داخل اللعبة حيث هي العملة التي يقوم اللاعبون بشحنها لكي يتمكنون من شراء الأسلحة و الأكسسوارات والسيارات والدراجات النارية وأشياء اخرى كثير لذلك يعتبر شحن شدات ببجي من أكثر الطرق التي يحتاج إليها عناصر اللعبة ولكن تتعدد طرق الشحن وهناك طرق كثيرة منها الطرق الشرعية ومنها الغير شرعية حيث قد يقوم اللاعب بدفع أموال دون الحصول على شيء أو قد يتعرض إلي هكر ببجي لذلك سوف نضع لكم طريقة شحن شدات ببجي العاب PUBG متنوعة منها (ببجي الكورية apk، لعبة ببجي للكمبيوتر، ببجي موبايل، ببجي موبايل لايت، لعبة PUBG mobile للكمبيوتر، ببجي الاصليه) هكذا تعددت اسامي ببجي وحاليا يوجد تحديث ببجي من موقع ببجي الرسمي ، هكذا هي الشدات تعتبر العملة الأصلية المستخدمة للشراء والتسوق داخل اللعبة وكذلك تستخدم في شيء آخر في غاية الأهمية وهو تفعيل الرويال بأس وهذا التفعيل يميز كل لاعب عن الآخر ويمنحهم الكثير من الجوائز عند وصولهم إلي مستويات اعلي أثناء القتال في اللعبة وبالتالي يمنح اللاعبين القوة والأفضلية للمواصلة في القتال والوصول إلى أعلى المستويات في القتال الذي يتصارع بداخلها.

طريقة شحن شدات ببجي 2021

الكثير من محبي اللعبة يتساءلون عن ما هي أفضل الطرق لشحن شدات بيجي في 2021 ؟ صديقي العزيز يوجد الكثير من الطرق وهي سهلة ويمكن الجميع تنفيذها والذي سوف تتمكن بواسطتها شحن شدات ببجي بطريقة شرعية دون التعرض إلي هكر ببجي موجود علي الإنترنت أو أي نصب من أشكال اخري كذلك حماية أمان حسابك من الاختراق والاستمرار في اللعب بطريقة آمنة وهي كالتالي:

بطاقات شحن ببجي PUBG

هي من افضل طرق شحن شدات ببجي بطريقة امنه يتم شحنها داخل حسابك الخاص باللعبة شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد ويمكن العثور علي افضل اسعار بطاقات شحن شدات ببجي داخل السعودية في موقع بطاقاتي وهو موقع يقدم بطاقات الشحن بأقوي الأسعار وذو أمانة عاليه للاعبي المملكة العربية السعودي.

طريقة شحن بطاقة ببجي 2021

ستقوم بالدخول الى موقع بطاقتي وتجري شراء البطاقة بعد شراء البطاقة سيتم إرسال رمز تأكيد لك علي بريد استخدمه لكي تتمكن من تفعيلها بعد استلام رمز بطاقة الشدات ، توجه إلى موقع ببجي الرسمي ادخل الـ ID الخاص بك في لعبة Pubg الذي تريد شحن الشدات له، ثم الكود الخاص بالبطاقة والذي تم إرساله لك بالفعل على أيميلك الخاص ، بعد ذلك الحروف والأرقام التي سوف تظهر أمامك للتأكد من انك أنسان ، وأخيرا انقر على Redeem.

بطاقات آيتونز لشحن شدات ببجي PUBG

تناسب هذه الطريقة اللاعبين الذين يستخدمون جوالات الآيفون وأجهزة الآيباد وكل جهاز يعمل بنظام أل iOS وسوف نضع لك الطريقة التي ستمكنك من ذلك بسهول. سوف تتمكن من شحن شدات ببجي من خلال شحن بطاقات الايتونز برصيد ال Apple ID الخاص بجوالك ، وهذه هي الخطوات التي ستمكنك من الشحن كالتالي:

كيفية شراء شدات ببجي برصيد آيتونز 2021

عليك أولا شحن رصيد Apple ID الخاص بك بواسطة بطاقات الآيتونز ثم بعد ذلك سجل الدخول في حساب ببجي الذي تريد أن تقوم بشحن شداته الخاصه. حدد الكمية التي تحتاج إليها من الشدات وانقر عليها. سيتم الدفع للشراء من رصيد آيتونز (Apple ID) الذي لديك

بطاقات جوجل بلاي لشحن شدات ببجي PUBG

هذه الطريقة مخصصة لأصحاب الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد فقط، فإذا كنت لا تحمل جهازًا يعمل بنظام الأندرويد لا يجب عليك إتباع هذه الطريقة. تنساب هذه الطريقة في الشحن للأشخاص الذين يستخدمون جوالات تعمل بنظام الاندرويد مثل السامسونج والهواوي وآوبو وغيرها وهكذا طريقة الشحن عليها في غاية السهولة وذلك من خلال متجر جوجل بلاي سوف تتمكن من شحن شدات ببجي بطريقة شرعية وامنه والخطوات كالتالي.

طريقة شحن شدات ببجي برصيد جوجل بلاي 2021

ستقوم بشحن رصيد حساب جوجل بلاي باستخدام بطاقات جوجل بلاي الخاصة بك سجل الدخول في ببجي من الحساب الذي تريد شحن شداته. ستحدد الكمية التي تريد شرائها من الشدات وتنقر عليها. ستحدد طريقة الدفع والتي هيا رصيد الخاص علي حسابك في جوجل بلاي.

وهنا نكون قد انتهينا من مقالنا والذي قدنا لكم من خلال طريقة شحن شدات ببجي بأفضل الطرق الشرعية والأسعار المناسبة بعيدا عن النصب أو الهكر 2021 نرجو ان يكون قدم لكم المطلوب عن طريقة شحن شدات ببجي 2021 بطرق امنه ويجب علي الجميع تتبع هذه الطرق لتجنب اي هكر ببجي علي الانترنت وذلك باتباع طرق رسميه ومن علي موقع ببجي الرسمي