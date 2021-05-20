طريقة نقل البيانات من ايفون الي ايفون هي طريقة سهلة وبسيطة ويُمكن لأي شخص القيام بها إذا اتبع كافة المعلومات المُدرجة في هذا المقال، فالكثير من الأشخاص المالكين لهاتف الأيفون قد يجهلون طريقة النقل لذا عليكم قراءة السطور القادمة وستتعرفون على طريقة نقل لا مثيل لها.

طريقة نقل البيانات من ايفون الي ايفون

توجد العديد من الطرق التي يُمكنك من خلالها نقل البيانات من هاتف أيفون إلى أيفون أخر ومن أبرزهم ما يلي:

أولاً توجه إلى الإعدادات AirDrop وقم بتعيين الاستلام من قبل الجميع بدلاً من جهات الاتصال.

قم بوضع الهاتفين بجانب بعضهما ثم شغل البلوتوث والواي فيهما وتحقق من تشغيل نقطة الاتصال.

أضغط على أيقونة المشاركة للملف أو الصورة التي تود نقلها إلى الهاتف الآخر ثم أنقر على اسم المستخدم AirDrop لهاتف الأيفون الأخر.

أنقر على خانة القبول في النافذة التي ستظهر لك على شاشة الهاتف المُستلم.

خطوات نقل البيانات عن طريق الكمبيوتر

لكي تتمكم من نقل البيانات من هاتفك الأيفون إلى الهاتف الجديد يُمكنك ذلك عن طريق اتباع ما يلي:

قم بتشغيل أحد المتصفحات على الإنترنت بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأبحث عن برنامج EaseUS MobiMover الذي يتناسب مع أجهزة ماك وكافة الأجهزة التي تعمل بنظام الويندوز.

انتقل بعد ذلك إلى مساق التحميل ثم بتنصيب البرنامج على الجهاز.

قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر عن طريق وصلة USB وأضغط على الوثوق بالجهاز.

بعدها قم بتشغيل برنامج EaseUS MobiMover وأنقر على الهاتف من الصفحة الرئيسية ثم تحقق من توجيه النقل إلى الهاتف ثم أنقر على التالي.

حدد البيانات والملفات التي تود في نقلها ثم أضغط على أيقونة بدء العملية ثم انتظر لتتم عملية النقل دون فصل الهواتف حتى الانتهاء من النقل.

أنتقل أخيراً إلى خيار فتح التطبيقات لكي تتأكد من النقل بنجاح.

قد تطرقنا في مقالنا السابق وتحدثنا عن طريقة نقل البيانات من ايفون الي ايفون وذكرنا لكم طريقتين يُمكنكم القيام بها للنقل، وأيضاً يمكنك التواصل معنا عبر التعليقات في حالة الرغبة في الاستفسار عن أمر يتعلق بهذا الموضوع.