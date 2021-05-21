سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Samsung F52 5G

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن هاتفها الجديد Samsung F52 5G في الصين ، يأتي الهاتف بمثابة النسخة الأقل عن هاتف سامسونج السابق A52 ، لكنه علي الرغم من ذلك يحتوي على بعض المواصفات والمميزات تجعله أمام أنظار بعض المستخدمين.

مواصفات هاتف Samsung F52 5G:

‌يزن الهاتف 199 جراماً.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج المميزة OneUI3,1.

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، كما يمكن تركيب شريحة إتصال واحدة مع كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

شاشة الهاتف 6.6 إنش من نوع TFT LCD بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل بكثافة بكسلات 400 بكسل لكل إنش ، مع دعم التردد العالي حتي 120 هيرتز.‌

تحتل الشاشة نسبة 83.6% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 750G 5G ، النواتين الأقوي من نوع Kryo 570 بتردد يصل إلى 2.2 جيجا هيرتز ، دقة تصنيع المعالج 8 نانو متر ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 619.‌

كاميرا السيلفي تأتي بفتحة عدسة F/2.0 مع دقة 16 ميجا بكسل ، تدعم HDR كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية رباعية : الأولي والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة خاصة بالتصوير البورترية والعزل وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 .‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير Panorama مع وجود فلاش LED ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/120 إطار لكل ثانية.‌

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID. ‌

يتوفر الهاتف بإختيارين من الألوان هما الأبيض والأسود.

سعر الهاتف :

310 دولار للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي ما يساوي 4860 جنية مصري.

تم الإعلان عن الهاتف في الصين مع توافر الحجز المسبق له ، أما عن توافره في الأسواق العالمية فليس هناك موعد محدد حتي الآن.