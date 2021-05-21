نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون اكس × iphone في جرير بالسعوددية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز هاتف ايفون × بالعديد من المميزات، حيث أنه يعتبر أحدث اصدارات شركة أبل والتي تتخصص في صناعته، وكذلك صناعة أجهزة الأيباد، كما تتميز الشركة بتصنيع العديد من الأجهزة الحديثة، ويمكن الحصول على الهاتف من خلال جرير بالمملكة العربية السعودية، ومن لمعروف أن أجهزة الأيفون تتميز بالدقة العالية في كل شيء، سواء من ناحية الصوت، أو الكاميرا، ودقة وجودة الصورة، ويعتبر الهاتف المقدم من خلال جرير هو الأرخص على مستوي المملكة.

سعر ايفون x في جرير

هنا عدد من المواصفات التي تميز الهاتف ايفون × من بين جميع الأجهزة المتواجدة في السوق، حيث أنه يتميز بالآتي:

· الهاتف يعمل بنظام التشغيل ios 11.

· الجهاز يتمتع بالتصميم الفريد والأنيق.

· يوجد بالهاتف رامات بسعة 4 جيجا بايت.

· يتمتع الجهاز بوجود تقنية الإضاءة البورترية.

· يتمتع كذلك بشاشة ذات مواصفات جودة عالية.





· البطارية الموجودة بالهاتف سعة 2716 مللي أمبير.

· الهاتف يتمتع أيضًا بمساحة كبيرة من ذاكرة التخزين.

· يعتبر من أكثر الهواتف فخامة بين أجهزة الأيفون المختلفة.

· تم تصنيع الهاتف من خلال شركة أبل بأحدث تقنية عالمية موجودة.

· الهاتف من مميزاته أنه يتناسب مع الجميع، ويمكن التعامل معه بكل سهولة.

· يحتوي الأيفون على العديد من الألعاب والتطبيقات، وذلك من خلال شريحة Bionic A11

· يوجد كذلك بالهاتف كاميرا ذات زاوية واسعة، وأيضًا تتمتع بزوم 10 أضعاف بالنسبة للصورة.

· الكاميرا الخاصة بهاتف أيفون × ذات دقة عالية تصل إلى 7 ميجا بكسل، وبه كاميرا خلفية تعمل بدقة 12 ميجا بكسل، وفلاش LED رباعي.

ايفون اكس

يمكن الحصول على هاتف أيفون × من خلال مكتبة جرير، والذي حقق من خلالها أعلى نسبة مبيعات، من بين جميع أجهزة الأيفون المختلفة، حيث تعتبر من المؤسسات المتميزة، حيث تقوم بالإعلان عن أسعار الهواتف من خلالها، وتعتبر هي الأسعار الأحدث، كما يمكن للعميل أن يتعرف على كل الأسعار المتعلقة بجميع الأجهزة من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة جرير، ومعرفة كل جديد يتعلق بالأسعار من خلالها، كما يتم الإعلان أسبوعيًا عن الأسعار المتعلقة بالهواتف.