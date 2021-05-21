تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2021 لمتابعة أروع الأناشيد التعليمية والترفيهية

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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2021 ، تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات الخاصة بالأطفال والتي يهتم بها أولياء الأمور سعيًا وراء إيجاد قناة جديدة هادفة تسعى إلى تقديم كل جديد خاص بالطفل سواء كان تعليمي أو ترفيهي، فتهتم القناة بتقديم كافة وسائل التسلية المفيدة للطفل والتي يزداد الإقبال عليها خاصة في ظل البقاء طويلًا في المنزل بعد إنتهاء فترة الامتحانات للأطفال في السن المتقدم، وقلة الخروج تزامنًا مع الظروف الحالية لانتشار وباء كورونا.

تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2021

تهتم قناة طيور الجنة بعد الكثير من الأغاني والبرامج والأناشيد المميزة التي تقدمها للطلبة، وهي تراعي تقديم محتوى متميز ومخصص للاطفال بصورة مميزة وجودة عالية في الصوت والصورة، وهذا هو السبب وراء جعل القناة هي الاولى بالنسبة للأسر المصرية والعربية، وتتميز بالعديد من المميزات وأهمها أنها تعرض الأناشيد والبرامج بجودة عالية، ويسعى القائمين على القناة بالتعديل المستمر على التردد لتقديم المحتوى بجودة عالية.

مميزات قناة طيور الجنة

تراعي قناة طيور الجنة الأخلاق السامية بداخل المحتوى، وتقوم بدمج التعاليم الإسلامية الصحيحة للأطفال، والتي يستمتع بها الأطفال، ولذلك يشعر الآباء والأمهات بالاطمئنان أمام ترك أبنائهم أمامها دون خوف من المحتوى الذي يقدم على القناة، وتقدم القناة العديد من المنشديد الذين يقدمون أروع الأناشيد المتميزة، وتقوم القناة بإدارة القناة بتقديم جدول مختص بالبرامج ليذاع في كافة الأوقات مع التنوع ما بين الاناشيد التعليمية والترفيهية وما بين الأغاني المنوعة والبرامج المتميزة، وهذا ما جعل القناة تنجح في جذب أكبر قاعدة جماهيرية منذ أن بدأت في بث برامجها من عام 2008، وتعد القناة الفريدة الخاصة بالأطفال، ومؤسسها خالد مقداد.

ويمكن استقبال القناة على النايل سات عن طريق :

التردد: 11310 الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3\4 استقطاب: أفقي

وعلى العرب سات عن طريق :

التردد: 11315 الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3\4 استقطاب: عمودي

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج المتميزة التي ميزتها عن غيرها من القنوات الأخرى، وزادت نسبة البحث عليها في الفترة الماضية، والتي من بينها برنامج الرسام الصغير، أنا أحبكم، حروف الهجاء، حكايا جنى، من أنا، ماما قالت، نشرة أخبار الدار، وغيرها من البرامج التي لاقت صدى واسع في شهر رمضان الماضي والتي تذاع طوال اليوم على مدار 24 ساعة.