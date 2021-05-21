نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الاردن الرياضية الجديد 2021 على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الاردن الرياضية يبحث عنها الكثيرين من متابعي الكرة الأردنية ومتابعي الدوريات العربية، ويمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية والتي تعرض باللغة العربية على مدار 24 ساعة، وهي قناة متخصصة في الشأن الرياضي وتبث الكثير من الدوريات والمباريات الأردنية والعربية.

تردد قناة الاردن الرياضية

يمكن استقبال قناة الأردن الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11958.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة الاردن الرياضية على القمر الصناعي يوتلسات

يمكن استقبال قناة الأردن الرياضية على القمر الصناعي من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

تردد آخر للقناة على النايل سات

يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات في تردد بديل وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أهم برامج قناة الأردن الرياضية

قناة الأردن الرياضية تقوم بتقديم باقة مميزة من البرامج الرياضية المميزة، ومن أهم مميزاتها أنها مجانية وغير مشفرة، ومن أهم البرامج الخاصة بالقناة ما يلي:

برنامج نجم الأسبوع.

برنامج الحصاد الرياضي.

برنامج ميادين الرياضة.

برنامج صباح الرياضة.

برنامج وادينا.

برنامج صدى الجماهير.

برنامج أون لاين.

نبذه عن قناة الأردن الرياضية

هي قناة رياضية أردنية متخصصة تتبع هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية وتقدم إعلام هادف وطني.

القناة تقدم الأخبار الرياضية العربية والعالمية.

تقدم القناة المباريات الهامة بالدوري الأردني وكافة مباريات المنتخب الأردني.

تعرض القناة كافة الأخبار الرياضية الخاصة بكرة القدم والرياضات الأخرى المختلفة التي تهم الشعب الأردني.

تعرض القناة برامجها من خلال نخبة متميزة من المذيعين والمعلقين الكرويين ويتم استضافة أبرز المحللين الرياضين.

البث المباشر لقناة الأردن الرياضية

يمكن متابعة البث المباشر لقناة الأردن الرياضية من خلال البث المباشر والاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات الدولية والمحلية.

البث المباشر للقناة يقدم المباريات الهامة في الدوري الأردني وكذلك الأستوديو التحليلي والبرامج الرياضية.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان وهو تردد قناة الاردن الرياضية ونود أن يكون نال إعجابكم.