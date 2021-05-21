YouTube بصدد تحديث شروط الخدمة الخاصة به اعتبارًا من 1 يونيو

سيقوم YouTube بتحديث شروط الخدمة قريبًا وقد أرسل بريدًا إلى جميع مستخدميه لتوضيح هذه الشروط وتوفير الشفافية أيضًا، تذكر منصة دفق الفيديو أنه تم تحديث هذه الشروط بالمثل في الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي ويتم طرحها في جميع دول العالم، وستدخل شروط خدمة YouTube الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 حزيران (يونيو)، وعلى الرغم من أنها “لن تغير بشكل كبير وصولك أو استخدامك” لموقع يوتيوب، فمن المهم ملاحظة ذلك، ولمعرفة كل هذه التحديثات الجدية على بنود الخدمة في YouTube ما عليكم سوى قراءة هذه المقالة من الاول إلى آخرها.

التغييرات على بنود الخدمة في YouTube

هناك ثلاثة تغييرات رئيسية قادمة بحلول 1 يونيو. أولاً، قيود التعرف على الوجه، ينص YouTube على أنه لا يمكن للمستخدمين جمع أي معلومات “قد تحدد هوية شخص دون إذنه”. وعلى الرغم من أن هذا كان دائمًا جزءًا من معلومات التعرف على الوجه للنظام الأساسي، إلا أنهم الآن يوضحون ذلك بوضوح، الميزة الثانية تتعلق بحق يوتيوب في تحقيق الدخل، ينص يوتيوب على أن النظام الأساسي له الحق في استثمار كل المحتوى على النظام الأساسي وهذا يعني أن الإعلانات من القنوات التي ليست جزءًا من YouTube Partner Program قد تظهر على مقاطع الفيديو.

ضرائب YouTube

الميزة الثالثة تتضمن مدفوعات الإتاوة وخصم الضرائب، يقول موقع YouTube: “بالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يحق لهم الحصول على مدفوعات الإيرادات، سيتم التعامل مع هذه المدفوعات على أنها إتاوات من منظور الضرائب الأمريكية وستقوم Google بحجب الضرائب حيثما يقتضي القانون ذلك”، وقد أبلغت في وقت سابق في شهر آذار (مارس) Google مستخدمي يوتيوب عبر بريد إلكتروني بأنه “سيكون مطلوبًا خصم الضرائب الأمريكية من المدفوعات لمنشئي المحتوى خارج الولايات المتحدة”، بينما لن يضطر مستخدمي يوتيوب في أمريكا إلى تحمل أي عبئ ضريبي إضافي، فسيتم فرض هذه الضريبة الإضافية على مستخدمي YouTube خارج الولايات المتحدة.

إجبارية ارسال معلوماتك الضريبية في AdSense

“خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنطلب منك إرسال معلوماتك الضريبية في AdSense لتحديد المبلغ الصحيح للضرائب المراد خصمها إن وجدت، وإذا لم يتم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول الحادي والثلاثين من أيار (مايو) 2021، فقد يُطلب من Google خصم ما يصل إلى 24٪ من إجمالي أرباحك في جميع أنحاء العالم “، من المهم أن نفهم هنا حقيقة أنه سيتم خصم الضريبة من أرباح المشاهدين الأمريكيين من خلال مشاهدات الإعلانات ويوتيوب Premium وسيبر ستيكرس وسيبر شات وعضويات القناة، لا يتعين عليك دفع أي ضريبة على الأموال التي تجنيها (مستخدمي YouTube) من المشاهدين خارج الولايات المتحدة طالما أنك تقدم الوثائق الضريبية ذات الصلة.