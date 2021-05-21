Epic Games: كيفية الحصول على NBA 2K21 مجانًا على جهاز الكمبيوتر

يُطلق متجر Epic Games Store أحد أكثر الألعاب الرياضية شهرة في العالم، NBA 2K21، مجانًا اليوم حتى 27 مايو، لا تحتاج إلى تنزيل اللعبة فورًا، إذا أضفت اللعبة إلى مكتبتك، فستكون متاحة إلى الأبد، حتى إذا لم تقم بتنزيلها حتى 27 مايو، يمكنك لعب جميع أوضاع NBA 2K21، بما في ذلك My Career، والتي تتضمن حملة The Long Shadow و العديد من الألعاب عبر الإنترنت، ولمعرفة جميع الشروط والخطوات من اجل تحميل اللعبة الشهيرة NBA 2K21 على الكومبيوتر ما عليك سوى اتباع الخطوات المدرجة في المقالة.

إطلاق NBA 2K21 على جهاز الكمبيوتر من متجر Epic Games Store

قبل تنزيل NBA 2K21، على جهاز الكمبيوتر، يجب أن تتأكد من حصولك على جهاز قادر على تشغيله. يرجى التحقق من متطلبات نظام الكمبيوتر، المدرجة أدناه:

الحد الأدنى:

نظام التشغيل: Windows 7 64 بت أو Windows 8.1 64 بت أو Windows 10 64 بت

المعالج: Intel® Core ™ i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz أو أفضل

الذاكرة: 4 جيجا بايت رام

الرسومات: NVIDIA® GeForce® GT 450 1 جيجابايت / ATI® Radeon ™ HD 7770 1 جيجابايت أو أفضل

DirectX: الإصدار 11

التخزين: 80 جيجابايت مساحة متوفرة

بطاقة الصوت: متوافق مع DirectX 9.0x

لوحة الألعاب المزدوجة التناظرية: موصى به

ملاحظات: يتطلب التثبيت الأولي اتصالاً بالإنترنت لمرة واحدة لمصادقة Steam، تتضمن عمليات تثبيت البرامج المطلوبة (المضمنة مع اللعبة) DirectX و Visual C ++ Redistributable 2012.

موصى به:

نظام التشغيل: Windows 7 64 بت أو Windows 8.1 64 بت أو Windows 10 64 بت

المعالج: Intel® Core ™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz أو أفضل

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon ™ R9270 2GB أو أفضل

DirectX: الإصدار 11

التخزين: 80 جيجابايت مساحة متوفرة

بطاقة الصوت: بطاقة صوت متوافقة مع DirectX 9.0c

لوحة الألعاب المزدوجة التناظرية: موصى به

ملاحظة: من أجل لعب NBA 2K21 على جهاز الكمبيوتر، فأنت بحاجة إلى معالج قادر على دعم SSE 4.2 و AVX.

خطوات الحصول وتثبيت NBA 2K21 من Epic Games Launcher

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للمطالبة بنسخة مجانية من NBA 2K21 من متجر Epic Games.