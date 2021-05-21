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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Epic Games: كيفية الحصول على NBA 2K21 مجانًا على جهاز الكمبيوتر في المقال التالي
يُطلق متجر Epic Games Store أحد أكثر الألعاب الرياضية شهرة في العالم، NBA 2K21، مجانًا اليوم حتى 27 مايو، لا تحتاج إلى تنزيل اللعبة فورًا، إذا أضفت اللعبة إلى مكتبتك، فستكون متاحة إلى الأبد، حتى إذا لم تقم بتنزيلها حتى 27 مايو، يمكنك لعب جميع أوضاع NBA 2K21، بما في ذلك My Career، والتي تتضمن حملة The Long Shadow و العديد من الألعاب عبر الإنترنت، ولمعرفة جميع الشروط والخطوات من اجل تحميل اللعبة الشهيرة NBA 2K21 على الكومبيوتر ما عليك سوى اتباع الخطوات المدرجة في المقالة.
إطلاق NBA 2K21 على جهاز الكمبيوتر من متجر Epic Games Store
قبل تنزيل NBA 2K21، على جهاز الكمبيوتر، يجب أن تتأكد من حصولك على جهاز قادر على تشغيله. يرجى التحقق من متطلبات نظام الكمبيوتر، المدرجة أدناه:
الحد الأدنى:
- نظام التشغيل: Windows 7 64 بت أو Windows 8.1 64 بت أو Windows 10 64 بت
- المعالج: Intel® Core ™ i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz أو أفضل
- الذاكرة: 4 جيجا بايت رام
- الرسومات: NVIDIA® GeForce® GT 450 1 جيجابايت / ATI® Radeon ™ HD 7770 1 جيجابايت أو أفضل
- DirectX: الإصدار 11
- التخزين: 80 جيجابايت مساحة متوفرة
- بطاقة الصوت: متوافق مع DirectX 9.0x
- لوحة الألعاب المزدوجة التناظرية: موصى به
ملاحظات: يتطلب التثبيت الأولي اتصالاً بالإنترنت لمرة واحدة لمصادقة Steam، تتضمن عمليات تثبيت البرامج المطلوبة (المضمنة مع اللعبة) DirectX و Visual C ++ Redistributable 2012.
موصى به:
- نظام التشغيل: Windows 7 64 بت أو Windows 8.1 64 بت أو Windows 10 64 بت
- المعالج: Intel® Core ™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz أو أفضل
- الذاكرة: 8 جيجا بايت رام
- الرسومات: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon ™ R9270 2GB أو أفضل
- DirectX: الإصدار 11
- التخزين: 80 جيجابايت مساحة متوفرة
- بطاقة الصوت: بطاقة صوت متوافقة مع DirectX 9.0c
- لوحة الألعاب المزدوجة التناظرية: موصى به
ملاحظة: من أجل لعب NBA 2K21 على جهاز الكمبيوتر، فأنت بحاجة إلى معالج قادر على دعم SSE 4.2 و AVX.
خطوات الحصول وتثبيت NBA 2K21 من Epic Games Launcher
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته للمطالبة بنسخة مجانية من NBA 2K21 من متجر Epic Games.
- قم بالوصول إلى موقع Epic Games وانقر على زر “Get Epic Games” في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.
- قم بتثبيت Epic Games Launcher على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بالتسجيل إذا لم يكن لديك حساب Epic Games. سيتطلب اسمك بالكامل وبلدك ولقبك وكلمة مرورك وعنوان بريدك الإلكتروني.
- قم بتأكيد حسابك من خلال بريدك الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول.
- انقر فوق صفحة المتجر وابحث عن NBA 2K21 في شريط البحث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة وحدده.
- قم بالتمرير لأسفل الصفحة وانقر على زر “Get”.
- سيتم نقلك إلى صفحة الخروج، حيث يمكنك تقديم طلبك مجانًا.
- سترسل Epic إيصالًا على بريدك الإلكتروني وستتم إضافة اللعبة على الفور إلى مكتبة Epic Store الخاصة بك.
- قم بتثبيت اللعبة واستمتع بها.
- اعلم أن خوادم متجر Epic Games قد تنخفض خلال الساعات القليلة القادمة نتيجة محاولة العديد من محبي الألعاب تنزيل NBA 2K21.
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