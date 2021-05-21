- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 .. وأهم البرامج والأفلام الوثائقية على القناة في المقال التالي
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي التي تهتم بالمحتوى الوثائقي، حيث تعد فرع للقناة العالمية، إلا أنها ناطقة باللغة العربية، وتملكها شركة أبوظبي للإعلام بالشراكة مع شبكة والت ديزني الإعلامية، ويتم بث محتواها مجانًا عبر النايل سات والعرب سات وياه سات، وكانت قد بدأت في البث على النايل سات عام 2009م، وتهتم القناة بتقديم البرامج الوثائقية والجغرافية والعلوم الطبيعية، ويقبل عدد كبير من المشاهدين على متابعتها، حيث تعد من أكثر القنوات العربية تميزًا، ولا سيما أن المتابعين لها يستفيدون بكم هائل من المعلومات عن العديد من الظواهر الطبيعية، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة على موقع ثقفني .
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021
تحرص قناة ناشيونال جيوغرافيك على بث محتواها على مدار الساعة وبجودة عالية في الصوت والصورة، ما جعلها تجذب الملايين من المشاهدين من مختلف البلدان، حيث تقدم باقة ممتازة من البرامج العلمية والأفلام الوثائقية التي تقدم معلومات تاريخية وحقائق علمية، ويتسنى لراغبي استقبال بث قناة ناشيونال جيوغرافيك بضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية بحسب القمر المتاح :
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الترميز
|النايل سات (SD)
|12226
|أفقي
|3/4
|27500
|النايل سات (HD)
|12467
|أفقي
|4 / 3
|27500
|عرب سات
|11804
|أفقي
|3/4
|27500
|ياه سات
|11938
|أفقي
|6/5
|27500
أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك
تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج مميزة ومتخصصة في المجالات العلمية وعجائب الكون والأحياء وأسرار وكنوز الأرض وعالم الحيوان وغيرها من البرامج المفيدة والمحببة للكبار والصغار، ويحرص على مشاهدتها الملايين، ولا سيما أنها تقدم كل جديد ومفيد للمشاهد، ومن أبرز تلك البرامج :
- برنامج رحلة في الوقت والفضاء.
- برنامج عوالم محتملة.
- هجرات عُظمى.
- التجارة الغير مشروعة مع ماريانا فان زيلر.
- سمكة التونة العنيدة.
- أبُكاليبس .
- برنامج لغز اختفاء كودي دايال.
- حياة الملكة.
- الحرب العالمية الثانية.
- صُنع في يوم واحد.
- برنامج العيش الحر.
- البرية الجامحة.
- تحقيقات الكوارث الجوية.
- برنامج أمن المطارات .
- تحدي الدببة ألاسكا الرمادية.
- اكتشاف عالم المحيطات.
- وحدة إنقاذ السيارات.
- أقوى السيارات الخارقة.
- برنامج أندر الكائنات.
- برنامج الأرض.
- مسجون في الغربة.
- طيران العمالقة.
- وراء القضبان.
- برنامج أساليب البقاء.
- مصنع المأكولات.
- المفقود كنوز.
أهم الافلام الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك
تقدم أيضًا قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من الأفلام الوثائقية التي تقدم الفائدة والمتعة وكذلك الحقائق العلمية، ومن أهم الأفلام الوثائقية التي تقدمها القناة :
- فيلم زهرة الصحراء : ويتناول مشكلة ختان البنات .
- معركة ميدواي : يتناول الفيلم أحداث معركة ميداوي أثناء الحرب العالمية الثانية .
- فيلم جسم الإنسان : يقدم العمليات المعقدة التي تتم في جسم الإنسان خلال اليوم، والتوافق بين أعضاء الجسم للقيام بالعمليات الحيوية .
- فيلم 11 من سبتمبر : تدور أحداث الفيلم على الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة .
- جراند كانيون : يعد أحد الافلام الوثائقية التي تعرض بعض الأسرار الخفية .
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 .. وأهم البرامج والأفلام الوثائقية على القناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.