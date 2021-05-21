تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 .. وأهم البرامج والأفلام الوثائقية على القناة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي التي تهتم بالمحتوى الوثائقي، حيث تعد فرع للقناة العالمية، إلا أنها ناطقة باللغة العربية، وتملكها شركة أبوظبي للإعلام بالشراكة مع شبكة والت ديزني الإعلامية، ويتم بث محتواها مجانًا عبر النايل سات والعرب سات وياه سات، وكانت قد بدأت في البث على النايل سات عام 2009م، وتهتم القناة بتقديم البرامج الوثائقية والجغرافية والعلوم الطبيعية، ويقبل عدد كبير من المشاهدين على متابعتها، حيث تعد من أكثر القنوات العربية تميزًا، ولا سيما أن المتابعين لها يستفيدون بكم هائل من المعلومات عن العديد من الظواهر الطبيعية، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة على موقع ثقفني .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021

تحرص قناة ناشيونال جيوغرافيك على بث محتواها على مدار الساعة وبجودة عالية في الصوت والصورة، ما جعلها تجذب الملايين من المشاهدين من مختلف البلدان، حيث تقدم باقة ممتازة من البرامج العلمية والأفلام الوثائقية التي تقدم معلومات تاريخية وحقائق علمية، ويتسنى لراغبي استقبال بث قناة ناشيونال جيوغرافيك بضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية بحسب القمر المتاح :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الترميز النايل سات (SD) 12226 أفقي 3/4 27500 النايل سات (HD) 12467 أفقي 4 / 3 27500 عرب سات 11804 أفقي 3/4 27500 ياه سات 11938 أفقي 6/5 27500

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك برامج مميزة ومتخصصة في المجالات العلمية وعجائب الكون والأحياء وأسرار وكنوز الأرض وعالم الحيوان وغيرها من البرامج المفيدة والمحببة للكبار والصغار، ويحرص على مشاهدتها الملايين، ولا سيما أنها تقدم كل جديد ومفيد للمشاهد، ومن أبرز تلك البرامج :

برنامج رحلة في الوقت والفضاء.

برنامج عوالم محتملة.

هجرات عُظمى.

التجارة الغير مشروعة مع ماريانا فان زيلر.

سمكة التونة العنيدة.

أبُكاليبس .

برنامج لغز اختفاء كودي دايال.

حياة الملكة.

الحرب العالمية الثانية.

صُنع في يوم واحد.

برنامج العيش الحر.

البرية الجامحة.

تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج أمن المطارات .

تحدي الدببة ألاسكا الرمادية.

اكتشاف عالم المحيطات.

وحدة إنقاذ السيارات.

أقوى السيارات الخارقة.

برنامج أندر الكائنات.

برنامج الأرض.

مسجون في الغربة.

طيران العمالقة.

وراء القضبان.

برنامج أساليب البقاء.

مصنع المأكولات.

المفقود كنوز.

أهم الافلام الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم أيضًا قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من الأفلام الوثائقية التي تقدم الفائدة والمتعة وكذلك الحقائق العلمية، ومن أهم الأفلام الوثائقية التي تقدمها القناة :