تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Aljanah على نايل سات وعرب سات، إلي تعد من أهم القنوات الفضائية في العصر الحديث مخصصة للأطفال مثل قنوات كراميش الفضائية وقناة كرتون نتورك بالعربية والعديد من القنوات الفضائية التي تعرض محتوي الفئات العمرية أقل من 16 عام، أثبت قنوات طيور الجنة نجاح منقطع النظير منذ انطلاقها قرب العشر سنوات، لهذا تجد جميع الأسر العربية تهتم بنزول قنوات طيور الجنة على شاشة التلفزيون لمتابعتها.

أحدث تردد قناة طيور الجنة 2021 على نايل سات وعرب سات

تتميز قنوات طيور الجنة بأنها تقدم محتوي تربوي تعليمي يهدف إلي تثقيف الطفل منذ صغره بالقيم والمبادئ الأساسية وتعاليم الإسلام، كما يعد أهم يتم عرضه على القناة والذي ينصت إليه الصغير قبل الكبير هي الأناشيد الإسلامية التي يتم عرضها طوال اليوم على القناة، بالإضافة إلي الفقرات المضحكة وبرامج التسلية والمرح، سواء علي قناة طيور بيبي أو المذاعة على تردد قنوات الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تثبيت تردد قناة طيور الجنة

يمكنك استقبال تردد قناة toyor al Janah على العرب سات والنايل سات من خلال إتباع بعض النقاط البسيطة بداية الضغط على إضافة قناة ثم تسجيل التردد الجديد كما التالي:

التردد: 11316

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة toyor el jana على العرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11310 معدل الترميز 3000 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب افقي

تردد قناة طيور الجنة بيبي

التردد: 11391.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

لذا يمكنكم الآن استقبال أحدث تردد قناة طيور الجنة 2021 على نايل سات وعرب سات.