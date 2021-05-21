تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 لمشاهدة المباريات ومعرفة أخبار الرياضة المحلية والعالمية

تردد قناة أون تايم سبورت، هي أحد أبرز القنوات الرياضية التي تنقل جميع مباريات الدوري الممتاز المصري، كما أنها تقدم بشكل حصري أحداث ما قبل المباريات وأثناء تدريبات الفرق، وتقدم أقوى البرامج التحليلية للمباريات قبل وبعد المباريات، حيث تقدم نخبة متميزة من كبار المحللين في مصر، والذي يرأسها الكابتن المتميز أحمد شوبير مدير شبكة قنوات أون تايم والمحلل الفني للمباريات والمقدم لبرامج التحليل على القناة.

تردد قناة أون تايم سبورت

تقوم القناة بنقل جميع مباريات الدوري المصري، ومباريات كأس مصر، وبعض البطولات الرياضية في الرياضات المتنوعة المختلفة بشكل حصري، ومجاني على جميع أنواع الرسيفرات، وبأنقى صوت وأوضح صورة، وتقدم مجموعة متميزة من برامج التحليل للمباريات، وبرامج الأخبار للرياضة عموماً سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، ولذلك سوف نقدم لكم أحدث تردد وهو كالتالي:

التردد الجديد 2021

القناة: أون تايم سبورت 1 “ON TIME SPORTS 1″، أون تايم سبورت 3 “ON TIME SPORTS 3”.

أون تايم سبورت 1 “ON TIME SPORTS 1″، أون تايم سبورت 3 “ON TIME SPORTS 3”. التردد: 10853.

10853. معدل الترميز: 27500.

27500. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: SD وضوح الصورة.

SD وضوح الصورة. القمر الصناعي: النايل سات.

كما يمكن أيضاً استقبال تردد “ON TIME SPORTS 2″، كالتالي:

القناة: أون تايم سبورت 2 “ON TIME SPORTS 2”.

أون تايم سبورت 2 “ON TIME SPORTS 2”. التردد: 11449.

11449. معدل الترميز: 27500.

27500. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الجودة: SD وضوح الصورة.

SD وضوح الصورة. القمر الصناعي: النايل سات.

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

وتتميز شبكة قنوات أون تايم بقنواتها الثلاثة، بأنها أهم وأشهر القنوات العربية في المجال الرياضي، حيث تمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من المراسلين الرياضيين المتواجدين في مختلف الملاعب الرياضية، لنقل الأخبار الرياضية لحظة حدوثها، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، وتمتلك العديد من الاستوديوهات التحليلية، التي تستضيف من خلالها ألمع وأشهر وأبرز نجوم الرياضة في مختلف الألعاب الرياضية، كما أنها تقدم برامج رياضية متنوعة ومتميزة، يقدمها مذيعين متميزين في مجال الرياضة.

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