نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي 2021 الموسم 19 شحن الشدات بطرق شرعية وآمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي 2021، وشحن الشدات للموسم 19، الكثيرون من مستخدمي ألعاب ببجي موبايل يبحثون عن طرق شرعية لشحن الكثير من شدات ببجي موبايل pubg mobile، والتي تعد من أشهر ألعاب القتال التي يحرص الكثيرين من الاشخاص علي لعبها.

وقد لاقت هذه اللعبة شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، واصبح الاقبال علي لعبها من قبل الكبار والشباب ولا اقتصرت علي هؤلاء فقط فقد تعلق بلعبها أيضاً الاطفال، ومع أنتشار الكثير من التطبيقات والمواقع الوهمية التي تستهدف اللاعبين وتقدم لهم بعض العروض لشحن الشدات الزائفة، إلا أن غالبية المواقع تكون بغرض النصب علي اللاعب وهكر لبيانات المستخدم، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة شحن الشدات بطرق آمنة.

طريقة شحن شدات ببجي 2021

يبحث الكثيرون من عشاق لعبة pubg عن طريقة شحن الشدات فهي من أهم الاشياء لمستخدمي اللعبة، حيث يمكنك استخدامها في تفعيل Royal Pass الذي يُميز كل لاعب عن الاخر، ويتيح لهم كسب الجوائز كلما تقدموا لمستوي آخر داخل اللعبة، حيث يعطي اللاعب تفوق مسبوق علي اللاعبين الآخرين، ويعزز من الفوز في المعارك، وتخطى المستويات للتنقل الي مستوي آخر،

قد وفرت لعبة pubg طرق كثيرة للحصول على الشدات؛ وذلك من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات والإعلانات التي يعرضها التطبيق، ومن خلال هذه الطريقة يتم الحصول علي الشدات المجانية بدون مقابل مادي، ويوجد طرق آخري لشحن شدات pubg عن طريق بطاقات آيتونز وبطاقات جوجل بلاي،

ويوجد الكثير من طرق شحن لعبة pubg ، وسوف نوضح لكم طريقة الشحن:

أولاً، شحن شدات ببجي المدفوعة، يستخدم الكثيرين هذه الطريقة والتي تتم من عبر شراء بطاقات ببجي من موقع pubg والذي يرسل كود التفعيل للمشتري عبر البريد الالكتروني

ثانياً، يتوجه المشتري الي موقع pubg وتسجيل رقم الاي دي الخاص باللعبة ويتخطى الرمز المرئي ومن ثم الكبس علي كلمة redeem لإتمام عملية الشحن، واختيار الشدات المناسبة له من الموقع، ومن ثم الكبس علي أيقونة ادفع الان الموجودة في الجزء السفلي للتطبيق

على الرغم من تواجد العديد من الطرق إلا أن الكثير من اللاعبين يفضلون شراء الشدات من خلال id الخاص بهم ليكون بديلاً عن الطرق الأخرى الشائعة.

شدات ببجي 2021 بطريقة شرعية

يعتبر الحصول علي الشدات من أهم واكثر ما يشغل محركات البحث منذ إصدار هذه اللعبة، حيث أنه مع مرور الوقت يزداد احتياج اللاعبين إلى هذه الشدات للتمتع باللعب والفوز علي اللاعبين، وهذه أفضل طريقة للحصول علي الشدات وهي: