في فورتت نايت كيفية استخدام مخادعات القفز بواسطة قنابل وأقواس الصدمة

تواصل لعبة فورت نايت الشهيرة في إطلاق عدد من الإضافات الجديدة المكملة للتحديث الأخير إلى بيئة اللعبة، من أجل رفع عنصر الإثارة والتشويقفي ظل الانتشار الواسع والكبير للعبة خلال الفترة الأخيرة وتحقيقها نسب قياسية من حيث عدد مرات التحميل، وكانت آخر تلك الإضافات التي أفصحت عنها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، هي استخدام مخادعات القفز بواسطة القنابل وأقواس الصدمة للارتداد من الحائط، وهو الأمر الذي يساعد على إضعاف تأثير الجاذبية عليك، بالإضافة إلى إمكانية القذف بخصومك نحو الهواء واستخدام الطائرة الشراعية وقنابل الصوت وغيرها من الأدوات الأساسية.

إضافات فورت نايت الجديدة

أما بالنسبة لكيفية استخدام مخادعات القفز المنتشرة بكثر في بيئة لعبة فورتنايت، ففي البداية يمكنك العثور عليها موجودة في الصناديق الثلجية، لذا عليك بالتزود بالكثير من قنابل وأقواس الصدمة التي تساعدك على الارتداد وعلى امتصاص آثار الصدمات، وهو ما يساعدك أيضًا على الدخول القوي في مواجهة الموت مع منافسيك، وعليك بالتالي من البحث عن لعبة السلاح والاستحواذ على الراية لتدمير أكبر عدد من الأهداف، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الألعاب الإضافية التي توفرها اللعبة مثل صيد المتنكرين وألعاب الطاولة وألعاب الحفلات وDeathrun.

خرائط التدرب على باتل رويال

كما أتاحت fortnite مؤخرًا إمكانية الحصول على خرائط التدرب الخاصة بطور الباتل رويال وهو طور المواجهات الأشهر ومنها Box Fights وZone Wars، المزودة بكامل الأسلحة المتنوعة الرشاشة والثقيلة والخفيفة، كذلك الحصول على المدرعات والمركبات التي تساعدك على اجتياز المهام الصعبة والطرق الوعرة، والتي تصل بك في النهاية للحصول على الميداليات الستة أو بعض منهم من أجل الوصول للمستويات المتقدمة والانتصار على المنافسين في المراحل اللاحقة التي تكون أكثر وأشد شراسة في المواجهات.

جدير بالذكر أن لابد من الأخذ في الاعتبار دائمًا وأن تلعب فورت نايت، أن البقاء على قد الحياة أكبر قد ممكنًا أفضل من قتل الكثيرين والموت سريعًا وفي وقت قصير، لذا عليك التحصن بالأماكن المحصنة أو المخفية عند استشعارك بالخطر في أي وقت.