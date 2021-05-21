نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Telegram: كيفية إرسال رسائل فيديو وتحرير النصوص وتعيين عدة صور للملف الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت Telegram زيادة في التنزيلات هذا العام بسبب شروط خدمة WhatsApp الجديدة التي تغير كيفية وصول التطبيق إلى محادثات المستخدمين بحسابات خاصة، وارتفع عدد عمليات تثبيت تيليجرام إلى 98 لكل مائة عام إلى أكثر من 161 مليونًا، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وفقًا لتقرير برج الاستشعار الأخير، وفي الوقت نفسه شهد WhatsApp انخفاضًا بنسبة 43 في المائة في جميع أنحاء العالم في الفترة من يناير إلى أبريل، يحتوي Telegram الذي يتسم بالخصوصية بشكل كبير، على بعض الميزات البسيطة والمهمة التي يمكن أن تكون مفيدة للمستخدمين، تتضمن هذه الميزات إرسال رسائل فيديو، وهي عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة جدًا يمكن للمستخدمين إرسالها أثناء الدردشة على تيليجرام.

كيفية إرسال رسالة فيديو على Telegram

يتم تنزيل رسائل الفيديو تلقائيًا وتشغيلها تلقائيًا بشكل افتراضي، ويتيح Telegram أيضًا للمستخدمين تحرير النصوص التي أرسلوها عدة مرات، يمكنهم أيضًا حذف الرسائل بدون إشعار “تم حذف هذه الرسالة”، كما يتيح Telegram للمستخدمين تعيين صور ملفات شخصية متعددة، ولإرسال رسالة فيديو على تيليجرام اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Telegram.

اذهب إلى أي محادثة على تيليجرام.

اضغط على أيقونة الميكروفون مرة واحدة وانتقل إلى وضع الكاميرا.

اضغط مع الاستمرار على أيقونة الكاميرا وقم بتسجيل رسالة فيديو.

عند الانتهاء، حرر زر التسجيل لإرسال رسالتك.

إذا شعر المستخدمون بالرغبة في إرسال رسالة فيديو أطول على Telegram، فيمكنهم قفل الكاميرا في وضع التسجيل عن طريق التمرير لأعلى، تم طرح الميزة لأول مرة في عام 2017 وتعمل أيضًا مع الرسائل الصوتية.

لتعيين موضوع على تيليجرام

هناك العديد من السمات على تيليجرام التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها وكذلك التبديل إلى أوضاع الضوء والظلام عبر الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق أو الخطوط الثلاثة أو أيقونة همبرغر.

اضغط على “الإعدادات”

قم بالتمرير لأسفل إلى العنوان الذي يقرأ “عرض”، ثم انقر فوق “موضوع العرض”

اختر من “افتراضي النظام” أو “فاتح” أو “داكن”.

بدلاً من ذلك، سيرى المستخدمون رمز الشمس والقمر عندما ينقرون على ملفهم الشخصي على اليسار، يمكن استخدام هذه الرموز للتبديل بين وضعي الظلام والفاتح على Telegram.

لتعيين صور ملفات تعريف متعددة على Telegram

يسمح Telegram للمستخدمين بتحميل صور ملفات شخصية متعددة يمكن لجهات الاتصال الخاصة بهم رؤيتها من خلال النقر على بقية الصور، لتحميل صور الملف الشخصي الجديدة اتبع ما يلي:

أفتح الإعدادات

اضغط على أيقونة الكاميرا لالتقاط صورة حية.

اضغط مطولاً على الأيقونة لتحميل صورة من المعرض.

لتعديل وحذف النصوص على تيليجرام

يتيح تيلجرام للمستخدمين تحرير النصوص بمجرد أن يرسلها المستخدمون، كل ما يتعين على المستخدمين فعله لتحرير النصوص هو: