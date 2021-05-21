تردد قناة السعيدة الفضائية الجديد 2021 .. على النايل سات والعرب سات

تردد قناة السعيدة الفضائية الجديد وهي القناة التي تتميز بالاهتمام بالحضارة اليمنية العريقة ونقل روائع التراث، مع الاهتمام بنبض الشارع اليمني ومناقشة همومه، وتتجول بكادر متميز وإمكانيات حديثة في السهول والجبال والوديان والمراعي والحقول والمدن و القرى والأرياف، لإلتقاط المشاهد المعبرة عن حياة واحتياجات الناس في كافة أرجاء الوطن، كما تقدم كل جديد في مختلف البرامج الثقافية والاجتماعية وحتى الترفيهية، وكانت القناة قد بدأت في بث محتواها من القاهرة عام 2007 على النايل سات، ويملكها رجل الأعمال حامد الشمري، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة السعيدة الفضائية الجديد وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

تردد قناة السعيدة الفضائية الجديد 2021

تحرص قناة السعيدة اليمينة على تقديم البرامج المتنوعة التي تخاطب كافة فئات المجتمع، التواجد الدائم في مواقع الحدث بمراسليها، لتقدم رسالة إعلامية متميزة، كما تتميز القناة بالمصداقية والاحترافية والمهنية العالية، ما جعلها تتبوأ قمة الهرم الإعلامي في اليمن، ويقبل العديد من المشاهدين على متابعتها، ويمكن استقبال بث قناة السعيدة الفضائية الجديد، بضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب تصحيح الخطأ معامل الترميز النايل سات 11900 عمودي 6/5 27500 العرب سات 12187 أفقي 4/3 16200

أهم برامج قناة السعيدة

تقدم قناة اليمن السعيدة العديد من البرامج المتميزة التي تهم المواطن اليمني بشكل خاص والعربي بوجه عام، كما تغطي الأحداث الداخلية وتهتم بعرض مشاكل المواطنين لتصل إلى المسؤولين للوصول إلى حل سريع لتخفيف من معاناة المواطنين، ومن أبرز البرامج التي تبثها القناة :

تحت الضوء – كل أربعاء، الساعة العاشرة مساءًا .

صدى الأسبوع – كل جمعة، الساعة الثامنة والنصف مساءًا .

أحوال الرياضة – كل ثلاثاء، الساعة الثامنة مساءًا .

مشوارك خير – تقديم الإعلامي عمار منصور .

على الطريق – برنامج سياحي اجتماعي .

الكاميرا في الريف – يُعرض في التاسعة والنصف .

التحدي والمواجهة – يُعرض يوم الجمعة، الساعة العاشرة مساءًا .

المستقبل الآن – يُعرض يوم الجمعة، الساعة السابعة مساءًا .

برنامج النساء والسلام – يوم الأحد، الساعة الثامنة مساءًا .

أهم الأعمال الدرامية على قناة السعيدة

تعرض أيضًا قناة السعيدة العديد من الأعمال الدرامية التي يحرص على متابعتها العديد من المواطنين في اليمن وخارجها، ومن هذه الأعمال المميزة والتي تم عرض بعضها في رمضان :

مسلسل خلف الشمس .

ملسل مخلف صعيب .

مسلسل همي همك .

مسلسل كيني ميني .

مميزات قناة السعيدة اليمينة