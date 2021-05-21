شحن شدات ببجي احصل على 1500 شدة في ثواني

شحن شدات ببجي بطريقة شرعية ١٠٠%، تعد لعبة ببجي من الألعاب الممتعة الشيقة التي حصلت على إعجاب عدد كثير من الشباب والأطفال، أن معظم اللاعبين يرغبون في الحصول على شدات ببجي بطريقة شرعية، حتى يستطيعوا الاستمرار في اللعبة، لأن الشدات تعتبر شيء مهم هو الذي يساعدهم في الحصول على الأسلحة المعدات، ويتم ذلك عن طريق عدد من المواقع وهذا ما نذكره لكم.

طريقة شحن شدات ببجي الشرعية

تستطيع الحصول على شدات ببجي المجانية من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص لشحن شدات ببجي.

بعد الدخول إلى الموقع قم بعمل حساب جاري مستمر، ويجب أن يتم تفعيله عبر الموقع.

بعد ذلك قم بتحديد الموقع واختيار البلد التي ترغب بها، وللعلم هذا الموقع لا يعمل إلا باللغة العربية فقط.

اختار أنت طريقة الدفع المناسبة لك حتى تتمكن من الحصول على الشدات المطلوبة.

بعد ذلك اختار عدد الشدات المطلوب تحويلها.

شحن شدات ببجي عن طريق الإعلانات

يوجد العديد من التطبيقات التي تسهل تحميلها للحصول على شدات ببجي، ويتم ذلك من خلال مشاهدة الإعلانات، التي تقوم بإعطاء اللاعب بعض النقاط، ويوجد هناك الكثير من قنوات اليوتيوب والمواقع التي تعطي اللاعب عدد من الشدات ولكن يتم ذلك مقابل مشاهدة الفيديوهات، أو مشاركتها.

أن هذه الطرق تحتاج إلى وقت طويل، ولكن تستطيع من خلالها الحصول على الشدات بطريقة شرعية وآمنة، يوجد الكثير من المواقع التي تمنحك عند التسجيل بها كارت ID يمكنك من الحصول على شدات مجانية، وتعد هذه الطريقة سريعة وسهلة في الحصول على شدات ببجي.