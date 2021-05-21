شحن شدات ببجي في ثواني 1500 شدة بطريقة سحرية

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طريقة شحن شدات ببجي بطريقة شرعية، يتساءل الكثير منكم عن طريقة شحن شدات ببجي بطريقة شرعية، حيث يوجد العديد من الطرق الذاتية لشحن شدات ببجي، دون الوقوع في مشاكل السرقة و النصب أو اختراق الحساب على اللعبة الذي يؤدي إلى الحظر، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شحن شدات ببجي 2021، وذلك من خلال العديد من السبل السهلة، تابعونا.
شحن شدات ببجي بطريقة شرعية
- يتم شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات الـ ITUNES، التي يتميز بها أصحاب أجهزة الأيباد وتليفونات أيفون.
- ويمكنك أيضًا شحن شدات ببجي داخل حسابك من اللعبة عن طريق رصيد APPLE ID المخصوص لصاحب التليفون عن طريق شحن رصيد APPLE ID، باستخدام بطاقات ITUNES.
- ثم قم بفتح اللعبة واضغط على تسجيل الدخول وانقر فوق شكل شدات ببجي الموجودة داخل اللعبة.
- ثم بعد ذلك قم بشراء الكمية التي تريدها.
- ثم آخر خطوة وهي الدفع من خلال رصيد APPLE ID.
شحن شدات ببجي للجوال
أن هذه الطريقة لشحن شدات ببجي، هي لأصحاب التليفونات المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، ويتم ذلك من خلال استعمال كروت شحن متجر جوجل بلاي.
ويمكنك أيضًا شحن شدات ببجي داخل حسابك في اللعبة، ويتم ذلك عن طريق رصيد جوجل بلاي، عن طريق شحن رصيد الحساب بـ GOOGLE PLAY.
ثم قم بفتح اللعبة واضغط على تسجيل الدخول، اضغط مرة أخرى فوق شكل شدات ببجي المتواجدة داخل اللعبة، ثم قم بعد ذلك بشراء الكمية التي تريدها، ثم قم بالدفع عن طريق حساب جوجل بلاي.
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