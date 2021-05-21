Redmi Note 10 Ultra 5G يظهر في الملصقات الرسمية لشركة Redmi قبل الإعلان في 26 مايو

لا يذكر Redmi اسم الجهاز صراحة، لكننا نعلم أنه Redmi Note 10 Ultra 5G منذ ظهور الجهاز لفترة وجيزة في القائمة مؤخرًا إلى جانب بعض المواصفات، بما في ذلك شاشة AMOLED مقاس 6.53 بوصة، و Dimensity 1100 SoC، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، 33 واط شحن ودعم 5G، يحتوي Note 10 Ultra على ثلاثة خيارات للذاكرة – 6 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 8 جيجابايت / 256 جيجابايت. تم إدراج المتغير الأساسي بسعر (280 دولارًا / 230 يورو)، بالرجوع إلى الملصقات التي شاركها Redmi، يمكنك أن ترى أن اللوحة الخلفية لـ Note 10 Ultra تبدو مشابهة لـ Mi 11 Special Edition، في حين أن الكاميرا تذكرنا بريدمي نوت 10 إلترا 5جي.

مواصفات Redmi Note 10 Ultra 5G

يشتمل الهاتف على لون يسمى فانتوم بلو، والذي يحتوي على نسيج ثلاثي الأبعاد على اللوحة الخلفية، تقول Redmi إنه يوفر قبضة لطيفة ويعطي إحساسًا رائدًا عند حمله، ويتم تحقيق التصميم بالكامل من خلال تقنية “الشبكة المجسمة”، وتظهر إحدى الصور التي شاركها Redmi أن الهاتف الذكي سيحزم شاشة بها ثقب في المنتصف، على الرغم من أن دقتها غير معروفة، ومع ذلك فإنه لديها معدل تحديث يبلغ 90 هرتز أو أكثر منذ أن قالت الشركة إن سلسلة Note 10 تدعم ثماني ألعاب رئيسية في أوضاع معدل الإطارات المرتفع، وحققت الألعاب متوسط ​​90 إطارًا في الثانية على الهاتف في اختبار Redmi.

ريدمي نوت 10 إلترا 5جي يستخدم تخزين UFS 3.1

يخبرنا Redmi أيضًا أنه استخدم تخزين UFS 3.1 ثنائي القناة للحصول على أداء عام أفضل، مع بقاء الإعلان الرسمي على بعد خمسة أيام، يمكنك أن تتوقع أن تؤكد Redmi المزيد من ميزات Note 10 Ultra وأي منتجات أخرى تخطط لتقديمها يوم الأربعاء.