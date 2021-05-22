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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز، يلتقي الأهلي نظيره صن داونز اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021، مباراة تجمع الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وكما هو معروف ومعتاد سوف تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، القناة المتخصصة في الإعلام الرياضي، حيث تمتلك القناة حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، في الدول العربية ودول شمال أفريقيا، وكما هو معروف هذه القنوات غير مجانية، قنوات بمقابل مادي ويوجد جمهور كبير من محبي ومتابعي كرة القدم، لا تمتلك مشاهدة قنوات بي إن سبورت، ويبحثون عن طريقة لمشاهدة فريقهم المحبب.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز
هل هناك قنوات مجانية ناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، سؤال يسأله محبي المارد الأحمر العاشقين للكيان، والمحبين لرؤية فريقهم المفضل أمام صن داونز في مباراة الحسو والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، لذلك من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني”، نستعرض معكم بعض القنوات الناقلة للمباراة مجاناً.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز الإياب
|القناة
|RTS 2 السنغالية
|القمر
|يوتلسات 9
|التردد
|11938
|الاستقطاب
|H
|معدل الترميز
|27500
|القناة
|RTI 1 كوديفوار
|القمر
|عرب سات 26 شرق 2A
|التردد
|12073
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|PAS 10 – 68.5 – شرق
|التردد
|11625
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|1500
|التصحيح
|4\3
القنوات المشفرة الناقلة للمباراة
كما هو معروف ومعتاد فإن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في الإعلام الرياضي، والتي تمتلك حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، وغيرها من البطولات والدوريات العالمية المختلفة، سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي القادمة أمام صنداونز إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات المشفرة الأتية:
- beIN Sports HD 4.
- beIN Sports Connect.
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