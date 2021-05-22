تفاصيل الموسم 19 من لعبة ببجي موبايل pubg mobile بعد التحديث الأخير

مميزات الموسم 19 من لعبة ببجي، إزداد البحث من قبل اللاعبين عن أبرز مميزات هذا الموسم من هذه اللعبة الشهيرة، حيث تعد هذه اللعبة من أبرز الألعاب التي يتنافس عليها الكثير من الأفراد، حيث يحاول كل متنافس من المنافسين أن يكون هو الناجي الوحيد، ويبلغ عدد المنافسين قرابة مائة فرد، حيث يقوم اللاعب بالنزول في مكان ما وفي هذه اللحظة لا يكون لديه أي أسلحة، ولكن بعد ذلك يبحث عن هذه المعدات ويجلب كافة ما يستطيع حتى يفوز في النهاية، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم أبرز مميزات الموسم 19 من لعبة ببجي.

مميزات الموسم 19 من لعبة ببجي

أبرز مميزات هذا الموسم من لعبة ببجي على الإطلاق، هو أنه سيتم وضع صوت الكوميديان الشهير محمد هنيدي، الذي يعشقه الملايين من الأفراد، وبالتالي ينتظرون سماع اللعبة من خلال صوته.

على الإطلاق، هو أنه سيتم وضع صوت الكوميديان الشهير محمد هنيدي، الذي يعشقه الملايين من الأفراد، وبالتالي ينتظرون سماع اللعبة من خلال صوته. سيتم إضافة جودزيلا وسيكون المنافس كينج كونج.

وتعد هذه التطورات المميزة من التطورات التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير، حيث تم أخذ الفكرة من قصة الفيلم الشهير الأجنبي.

وسيتم إضافة ثلاثة شخصيات من هذا الفيلم، وهم جودزيلا وكذلك كينج كونج وأخيراً جودزيلا الآلي.

أما الخرائط فيتم إضافة جودزيلا في ERangel، وسيتم إضافة كينج كونج في Sanhok، وسيتم إضافة جودزيلا الآلي في Livic.

ميزة الإختفاء، أصبح يمكنك الآن بكل سهولة أن تضغط على أيقونة الإختفاء، وبالتالي لن يكون لدى زملائك أي علم بأنك قمت بدخول اللعبة.

يوجد العديد من الأسلحة الحديثة في ببجي.

تحديث ببجي الموسم 19

تم إطلاق التحديث المذهل من لعبة ببجي الذي انتظره جميع اللاعبين في كافة أرجاء العالم، والذي يحتوي على كم كبير من المميزات ويمكنك القيام بكل سهولة بتنزيل هذا التحديث حيث ستجده في المتجر، لكي تستطيع إستخدام كافة هذه المميزات الحصرية الرائعة.

ويمكنك أيضاً شراء شحنات شدت ببجي من خلال مواقع مضمونة، وذلك لكي تستطيع الفوز وتحقيق نتائج مبهرة على كافة خصومك، حيث تمكنك الشدات من إحضار العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها في التخلص من منافسيك وأن تكون الناجي الوحيد.