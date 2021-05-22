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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجهزة سامسونج الذكية تغير مفهوم العالم عن التكنولوجيا في المقال التالي
أجهزة سامسونج الذكية تغير مفهوم العالم عن التكنولوجيا، أعلنت شركة سامسونج التي تعتبر واحدة من كبرى شركات الأجهزة الذكية في العالم في لقائها الأخير بمؤتمر Display week 2021 المنعقد من خلال الإنترنت أنها قد تمكنت من ابتكار شاشة ذكية قد تساعد تلك الشاشة في إحداث نقلة كبيرة في عالم الأجهزة وخاصةً الأجهزة المحمولة ونعرض عليكم تفاصيل شاشة سامسونج الذكية الجديدة.
شاشة هواتف سامسونج الجديدة
في المؤتمر الكبير الذي تم مؤخرًا قامت شركة Samsung بنشر وعرض بعض من الفيديوهات الترويجية التي توضح التغيير الكبير والتطوير في تصميم الشاشات الجديدة شاشات OLED حيث أصبحت تتميز بالمرونة ويمكن طيها من بعض المحاور الهيكلية كما ويمكن تركيب تلك الشاشات على بعض الهواتف ذات المحاور الجانبية ليمكن التحكم في الشاشة من حيث لفها أو فردها لتصبح بمقاس أكبر أو أصغر حسب استخدامها.
مميزات شاشة سامسونج الجديدة
وأعلنت الشركة عن مجموعة خصائص شاشة سامسونج الجديدة والمزايا التي تختص بها وهي:
- من خلال فيديوهات الشركة الترويجية وجد أن تلك الشاشات ستوفر قدر كبير من الحماية للعين ضد الأشعة الزرقاء وبذلك تصبح آمنة أكثر سواء للأطفال أو للأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الذكية طوال الوقت ولفترات طويلة.
- كما وأن شاشة سامسونج القابلة للطي يمكن استخدامها للتركيب اللوحي على الأجهزة اللوحية لتصبح قابلة للطي وبذلك تشبه الشاشة أجهزة الحاسوب المحمول ويصير الجزء السفلي مثل لوحة المفاتيح.
- كما وتعتبر واحدة من أهم مميزات شاشة Samsung الجديدة القابلة للطي أنها ستخفي نتوءات الكاميرا ولن يصبح بالشاشة مكان الكاميرا سواء الثقوب أو النتوءات وستصبح الكاميرا مخبئة تحت الشاشة المرنة وبذلك ستكون الشاشة المرنة قادرة على توفير قدرة عرضية أكبر للصور والفيديوهات.
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