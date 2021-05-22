أجهزة سامسونج الذكية تغير مفهوم العالم عن التكنولوجيا، أعلنت شركة سامسونج التي تعتبر واحدة من كبرى شركات الأجهزة الذكية في العالم في لقائها الأخير بمؤتمر Display week 2021 المنعقد من خلال الإنترنت أنها قد تمكنت من ابتكار شاشة ذكية قد تساعد تلك الشاشة في إحداث نقلة كبيرة في عالم الأجهزة وخاصةً الأجهزة المحمولة ونعرض عليكم تفاصيل شاشة سامسونج الذكية الجديدة.

شاشة هواتف سامسونج الجديدة

في المؤتمر الكبير الذي تم مؤخرًا قامت شركة Samsung بنشر وعرض بعض من الفيديوهات الترويجية التي توضح التغيير الكبير والتطوير في تصميم الشاشات الجديدة شاشات OLED حيث أصبحت تتميز بالمرونة ويمكن طيها من بعض المحاور الهيكلية كما ويمكن تركيب تلك الشاشات على بعض الهواتف ذات المحاور الجانبية ليمكن التحكم في الشاشة من حيث لفها أو فردها لتصبح بمقاس أكبر أو أصغر حسب استخدامها.

مميزات شاشة سامسونج الجديدة

وأعلنت الشركة عن مجموعة خصائص شاشة سامسونج الجديدة والمزايا التي تختص بها وهي: