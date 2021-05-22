Buick تتألق من جديد بسيارة أنيقة ومميزة

عادت Buick للمنافسة في سوق السيارات من خلال مركبة جديدة صممتها لعشاق التميّز والمركبات المريحة والفارهة.

وتنفرد سيارة Verano Pro الجديدة من Buick بهيكل انسيابي أنيق يجمع في تصميمه ملامح سيارات بي إم دبليو الجديدة وبعض اللمسات من سيارات كامري.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، بعرض 178 سم، وزين بفتحات هوائية كبيرة على مقدمته، أما صندوق الأمتعة الخلفي فيه فحصل على جنح هوائي صغير لتحسين الانسيابية وزيادة الثبات على السرعات العالية.

وصممت مقصورة هذه المركبة لتوفر للركاب قدرا عاليا من الراحة والرفاهية، إذ جهزت بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجات حرارتها، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية عملاقة تمتد على نصف طولها تقريبا.

كما حصلت Verano على أنظمة تطييق ممتازة تعتبر من بين أفضل الأنظمة الموجودة في السيارات الحديثة، وزودتها Buick بمنظومة إضاءة داخلية مميزة، وتقنيات إلكترونية متطورة لتفادي الحوادث، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر على الطرقات السريعة.

وستطرج هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 180 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.3 ليتر بعزم 158 حصانا.