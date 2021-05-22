تطبيق بطيختي | اعرف بطيختك قرعة أم حمراء اللون مع نصائح لشراء البطيخ

تطبيق بطيختي ، العديد منا يحب ثمرة البطيخ في فصل الصيف لأنه ثمرة بها الكثير من الماء الذي يقوم بترطيب الجسم وإمداده بالطاقة، ولكننا لا نسطيع مقارنة البطيخ وتمييزه ونقوم بجعل البائع بإختيار بطيخة لنا، ونأخذها للبيت ونظل في حيرة من أمرنا هل هي قرعة أم حمراء، هل هي لذيذة أم ليس لها طعم، توجد الكثير من العلامات التي تبين مدى جودة البطيخ حتى لو كنت على علم ببعضها ولكن لن تسطيع إختيار أفضل ثمرة لذلك تم إنشاء بطيختي.

ما هو تطبيق بطيختي

التطبيق الوحيد في العالم الذي يقوم بالكشف عن مدى جودة وصحة البطيخ وذلك عبر الموجات الصوتية للصوت المصدر من البطيخة مع توفير نصائح لشراء أفضل ثمرة بطيخ والتطبيق يعمل عبر هذه الخطوات:

التحميل مجاناً.

قم بفتح التطبيق من قائمة التطبيقات وشراء بطيخة حسب النصائح المقدمة من التطبيق.

قم بتسجيل صوت البطيخة.

كيف تقوم بالتسجيل عبر ضرب البطيخة ثلاث مرات مع ضمان قرب الهاتف من الصوت.

التطبيق سيقوم بتحليل صوت البطيخة خلال بضع ثواني ويقدم لك النتيجة بشكل دقيق.

علامات جودة البطيخ