تردد قناة بي إن سبورت 4 beIN Sports HD الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة بي ان سبورت 4، حالة من الحماس الشديد تملأ جماهير النادي الأهلي في الوقت الحالي لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يتم بثها بشكل مباشر علي شاشة قناة بي إن سبورت 4 بتقنية عالية الجودة HD، وفيها يقوم الأهلي بدور كبير، حيث يحمل مسئولية إسعاد جميع الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم للحصول علي لقب البطولة الإفريقية، وعليه يتم الآن البحث عن تردد قناة بي ان سبورت 4 الجديد علي كافة الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة بي إن سبورت 4

تردد قناة بي إن سبورت 4، أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت علي إذاعتها مباراة الأهلي وصن داونز بشكل حصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعام 2021، وهي من المباريات التي تعتبر من العيار الثقيل لأنها تجمع بين فريقان أقوياء وخاصة مع التاريخ المنافسات الماضية التي تمت بينهما تجعل المنافسة صعبة، وعليه فأن الأهلي يواجه ضغطاً شديداً بسبب المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين معاً والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، وبذلك يستعد فريق النادي الأهلي بقوة لمواجهة صن داونز في مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

علي أرضية ملعب لوكاس موريبي في أفريقيا يلتقي النادي الأهلي مع منافسه القوي نادي صن داونز في مباراة الإياب، وذلك في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بعد تغيير موعد المباراة بسبب درجة الحرارة والطقس المناخي في جنوب إفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت 4 علي الأقمار الصناعية المختلفة