مصر تصنع لقاح سينوفاك محلياً
تلقت مصر الدفعة الأولى من المواد الخام الخاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من لقاحات كورونا ضمن اتفاقية موقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.
واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، المواد الخام و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياجات المحلية.
(وكالات)
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