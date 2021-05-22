هونر تطلق HONOR Band 6 للياقة والصحة البدنية 

أعلنت هونر، العلامة التجارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية عالميًا عن توفر سوار HONOR Band ٦، المزود بشاشة AMOLED قياس ١.٤٧ إنش ومدعمه بمزايا محسّنة للصحة واللياقة مع عمر بطارية قوى يدوم حتى ١٤ يوما.

وتلبى Band٦ احتياجات المستخدمين الذين يرغبون بالحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم، حيث تأتى بشاشة من الزجاج المنحنى ٢.٥D،وتنطلق بوجوه كثيره يمكنك تغيرها حسب مزاجك اليومى، ووضع ٥ صور مختلفه لك ولعائلتك على الباند الخاصة بك، وتكون متوفره بثلاثه الوان هى: الأسود النيزكى والرمادى الحجرى والوردى المرجانى.

كما تعد الجهاز المثالى للأشخاص الشغوفين بالصحة واللياقة، حيث توفر مجموعة أساسية من مزايا متابعة الصحة،فتنطلق معززه بميزة رصد تشبع الأكسجين في الدم (SpO٢)والتى تمكن المستخدم من الكشف عن مستويات الأكسجين في الدم، وهى ميزة ضرورية لمراقبه الصحه التنافسيه، كما انها مهمة لمن يستمتعون بالمشى لمسافات طويلة أو هواه التسلق على ارتفاعات عاليه وذلك بفضل مستشعر معدل ضربات القلب والخوارزميات الدقيقة المدعمة بالذكاء الاصطناعى.

وتقوم باند ٦ ايضا بتحديد وتسجيل البيانات حول حالة النوم اليومية للمستخدمين، بما في ذلك النوم الخفيف والعميق ونوم حركة العين السريعة، بالإضافة إلى وقت الاستيقاظ والقيلولة التى تأخذها كل يوم، كما توفر أيضًا تقييمات مصممة لتحسين جودة نوم المستخدمين.

وتتيح الباند ميزة الغلق عن بُعد للمستخدمين وتشغيل كاميرا الهاتف الذكى الخاصة بهم والتقاط صورة مباشرة من المعصم، بينما تشمل الميزات المفيدة الأخرى التحكم بسهولة في تشغيل الموسيقى، تلقى الإشعارات للمكالمات أو الرسائل، وتنبؤات الطقس، والتنبيهات، وميزة العثور على الهاتف.