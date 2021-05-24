سامسونج تطرح شاشات ”Smart Monitor” بأحجام مختلفة

تواصل شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، توسيع خط الشركة من الشاشات الذكية. والاثنين، أعلنت عن التوافر العالمي لشاشات ”Smart Monitor“، التي توفر المزيد من الأحجام وخيارات التصميم، إلى جانب الميزات الذكية الجديدة والمحسنة.

وتشتمل التشكيلة الآن على طراز ”M7“ أكبر حجما، مقاس 43 بوصة (دقة UHD)، ما يوفر إنتاجية محسّنة وتجربة ترفيه غامرة، كما تتوافر طرازات ”M5“ (دقة FHD) الآن بمقاسات 24 بوصة و27 بوصة و32 بوصة، وتتميز بتصميم أنيق وخيار باللون الأبيض الأنيق.

وتم إطلاق سلسلة ”Smart Monitor“ في نوفمبر 2020 كأول شاشة في العالم مصممة للشركات والأوساط الأكاديمية والمستهلكين الذين يعملون ويتعلمون ويترفهون من داخل المنزل.

كما توفر الشاشة الذكية وسائط متكاملة وتطبيقات إنتاجية واتصالا متعدد الاستخدامات ومكبرات صوت مدمجة وجهاز تحكم عن بعد يعمل بالخلايا الشمسية.

من جهته، قال هيسونغ ها، نائب الرئيس الأول لأعمال العرض المرئي في سامسونغ للإلكترونيات ”مع زيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في العمل والتعلم واللعب من المنزل، فقد تحولت المنازل إلى بيئات متعددة الوظائف.

وستستمر مجموعة الشاشات الذكية لدينا في تزويد المستخدمين بطرق أكثر ملاءَمة ومرونة لإنجاز الأنشطة اليومية؛ ما يمكنهم من ”القيام بكل شيء“ من خلال الاتصال القوي بالهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي على أذكى شاشة متوفرة في السوق اليوم.

وتتوافر شاشة ”Smart Monitor M7″، باعتبارها الطراز الرائد، الآن بحجم أكبر يبلغ 43 بوصة تزيد من الإنتاجية وتعزز الترفيه، وتتوافر بتصميم مميز للغاية يمنحك تجربة غامرة سواء أكان في العمل أم التعلم أم اللعب.

كما تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 وزاوية عرض 178 درجة وسطوع ذروة يبلغ 250 شمعة وإمكانية تشغيل الفيديو بتقنية ”HDR10″، وتم أيضا دمج مكبرات صوت استريو 10 واط.

وبدعم من ”Tizen 5.5″، يمكن للشاشة الذكية تشغيل تطبيقات مثل ”Netflix“ و“Disney +“ و ”Apple TV“ و ”YouTube“ والمزيد.

كما تدعم خدمة ”AirPlay 2“ وتوفر الاتصال عبر ”Wi-Fi 5“ مزدوج النطاق و ”Bluetooth 4.3“ وتحتوى أيضا علي عدة منافذ؛ بما في ذلك؛ ”HDMI 2.0“ وحتى منفذ ”USB“ من النوع C على ”M7“.

وتتوافر ”Smart Monitor M5“ بمقاسين 27 بوصة و 32 بوصة باللون الأبيض، إذ يأتي كلا الطرازين بتصميم أبيض أنيق ومميز، ويضيف لمسة جمالية داخلية؛ ما يجعلها مثالية داخل أي منزل.

وتأتي الشاشة الذكية ”M5“ مقاس 24 بوصة بدقة عالية؛ ما يجعلها أكثر شاشة ذكية يمكن الوصول إليها من حيث الحجم والسعر، ولكونها صغيرة الحجم يجعلها مثالية لأولئك الذين قد لا يكون لديهم مساحة مكتبية لشاشة أكبر أو للعملاء الذين يبحثون ببساطة عن شاشة متعددة الوظائف وذات قيمة جيدة.

كما تتمتع بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 وزاوية عرض 178 درجة وسطوع ذروة يبلغ 250 شمعة وإمكانية تشغيل الفيديو بتقنية HDR10، وتم أيضًا دمج مكبرات صوت استريو 10 واط.

وبدعم من ”Tizen 5.5″، يمكن للشاشة الذكية تشغيل تطبيقات مثل ”Netflix“ و ”Disney +“ و ”Apple TV“ و ”YouTube“ والمزيد.

كما تدعم خدمة ”AirPlay 2“ وتوفر الاتصال عبر ”Wi-Fi 5“ مزدوج النطاق و ”Bluetooth 4.3“ وتحتوي أيضا على عدة منافذ؛ بما في ذلك؛ ”HDMI 2.0“ وحتى منفذ ”USB“ من النوع ”C“ على ”M7“.